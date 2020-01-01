Уровень углекислого газа не снизился на время пандемии коронавируса

Уменьшение выбросов остановившихся предприятий не повлияло на экологию.

Основываясь на текущих данных, измеряемых в секторах энергетики, промышленности и мобильности, можно предсказать, что ограничения социальной жизни во время пандемии коронавируса приведут к сокращению мировых выбросов углекислого газа до восьми процентов в 2020 году. Но недавние измерения, проведенные исследователями Технологического института Карлсруэ (KIT), показали, что концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфера еще не изменилась из-за предполагаемого сокращения выбросов. Результаты сообщаются в Remote Sensing.

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Пандемия коронавируса изменила как нашу работу, так и нашу частную жизнь. Люди все чаще работают из дома, проводят видеоконференции вместо командировок и проводят отпуск в своей стране. Меньшая интенсивность движения также снижает выбросы CO2. По оценкам, к 2020 году сокращение составит до восьми процентов.

"Несмотря на сокращение выбросов, наши измерения показывают, что концентрация CO2 в атмосфере еще не уменьшилась", - говорит Ральф Зусманн из отдела атмосферных исследований окружающей среды Института метеорологии и климата KIT Research (IMK-IFU). "Чтобы снизить концентрацию CO2 в атмосфере в долгосрочной перспективе, ограничения, введенные во время пандемии , должны быть сохранены в течение десятилетий. Но даже этого было бы далеко не достаточно".

Чтобы доказать это, исследователи дополнительно изучили долгосрочный сценарий, который можно хорошо контролировать с помощью атмосферных измерений: цель Парижского климатического соглашения по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия может быть достигнута только путем немедленного значительного сокращения выбросов CO2 и дальнейшее снижение до нуля к 2055 году.

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"Ограничения, введенные во время коронавирусного кризиса, однако, далеко не достаточны. Они только что привели к единовременному сокращению выбросов на восемь процентов. Для достижения нулевых выбросов в ближайшие десятилетия необходимо кумулятивное сокращение такой же величины потребуется каждый год, то есть 16 процентов в 2021 году, 24 процента в 2022 году и т. д. Для этого необходимо принять политические меры, чтобы напрямую инициировать фундаментальные технологические изменения в энергетическом и транспортном секторах », - говорит Суссманн .

Для исследования команда использовала данные Сети наблюдения за общим содержанием углерода (TCCON). Он измерял концентрации в различных слоях атмосферы над Гармиш-Партенкирхеном и в других местах по всему миру.

"Применяются высокотехнологичные инфракрасные спектрометры, в которых в качестве источника света используется солнце. Метод измерения очень точен, погрешности составляют несколько тысячных долей", - добавляет Суссманн.

Для своего исследования исследователи сравнили измерения TCCON с прогнозами скорости роста атмосферы на 2020 год - с ограничениями на "корону" и без них. "Прецизионный анализ измерений атмосферы показал, что воздействие мер COVID-19 на атмосферу можно было бы измерить через чуть более шести месяцев, если исходное состояние без COVID-19 было бы точно предсказано", - объясняет исследователь климата. "В любом случае мы сможем выяснить в течение примерно двух с половиной лет, помогут ли глобальные политические и социальные меры найти жизнеспособные альтернативы ископаемым видам топлива и достичь целей Парижского климатического соглашения".

Напомним, ранее сообщалось, что к 2100 году уровень океана поднимется на 38 см из-за таяния льдов.