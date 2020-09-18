Путину, Трампу и Лукашенко дали Шнобеля за коронавирус

Политики удостоились сатирической премии за вклад в медицину.

17 сентября состоялась ежегодная церемония вручения премии Ig Nobel (Шнобель). Из-за пандемии коронавируса 30-я ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии в четверг представляла собой 75-минутное записанное виртуальное мероприятие вместо обычного прямого эфира в Гарвардском университете. Тем не менее, ему удалось сохранить некоторые традиции мероприятия, в том числе настоящих лауреатов Нобелевской премии, раздающих забавные призы.

Читай также: Шнобель-2018: Ночная эрекция и магия вуду

Антрополог, который проверил городскую легенду, вылепив нож из замороженных человеческих фекалий, и человек, обнаруживший, что пауки странным образом превращают ученых, изучающих насекомых, в хиби-джиби, - среди победителей 2020 года.

Среди других победителей 2020 года - команда, разработавшая метод выявления нарциссов по их бровям; и группа, которая хотела увидеть, что происходит, когда дождевые черви вибрируют с высокой частотой.

Все это звучит глупо, но если копнуть немного глубже, то понимаешь, что большая часть исследований, хвалящихся высшей Нобелевской премией, на самом деле предназначена для решения реальных проблем и публикуется в рецензируемых научных журналах.

Читай также: Шнобель-2014: банановая кожура и Иисус на тосте

Вот полный список лауреатов Шнобелевской премии 2020 года. Каждой победившей команде был вручен денежный приз - банкнота в 10 триллионов долларов из Зимбабве.

Медицина: Жаир Болсонару из Бразилии, Борис Джонсон из Великобритании, Нарендра Моди из Индии, Андрес Мануэль Лопес Обрадор из Мексики, Александр Лукашенко из Беларуси, Дональд Трамп из США, Реджеп Тайип Эрдоган из Турции, Владимир Путин из России и Гурбангулы Бердымухамедов из Туркменистана за использование пандемии вируса Covid-19

Акустика: Стефан Ребер, Такеши Нишимура, Джудит Яниш, Марк Робертсон и Текумсе Фитч за то, что заставили самку китайского аллигатора кричать в герметичной камере, наполненной воздухом, обогащенным гелием.

Психология: Миранда Джакомин и Николас Рул за разработку метода выявления нарциссов путем изучения их бровей.

Мир: правительства Индии и Пакистана за то, что их дипломаты тайком звонили друг другу в дверные звонки посреди ночи, а затем убегали, прежде чем кто-либо успел открыть дверь.

Физика: Ивану Максимову и Андрею Потоцкому за экспериментальное определение того, что происходит с формой живого дождевого червя, когда его вибрируют с высокой частотой.

Экономика: Кристоферу Уоткинсу и его коллегам за попытку количественно оценить взаимосвязь между неравенством национального дохода в разных странах и средним количеством поцелуев “рот в рот“.

Руководство: Си Гуан-Ань, Мо Тянь-Сян, Ян Кан-Шэн, Ян Гуан-Шэн и Лин Сянь Си - пять профессиональных киллеров в Гуанси, Китай, которые поручали убийство друг другу, но в итоге ни один из них фактически совершив преступление.

Энтомология: Ричард Веттер за сбор доказательств того, что многие энтомологи (ученые, изучающие насекомых) боятся пауков, которые не являются насекомыми.

Напомним, в прошлом году Шнобеля дали за пол-литра слюны и асимметрию мошонки.