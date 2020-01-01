Дым от лесных пожаров в США достиг Европы

Ветер донес дым через океан.

Дым от разрушительных лесных пожаров в США распространяется по стране, продвигаясь на север в Канаду и через Атлантический океан в Европу.

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Новые исследования показывают, что в тысячах километров от пожаров, которые возникли в Калифорнии и распространились вдоль западного побережья США, люди подвергаются последствиям пожаров, включая угарный газ и смог.

В понедельник (14 сентября) NASA опубликовало изображения с совместного спутника АЭС Суоми и NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований), на которых показаны струйный поток и ветры, которые уносят дым и мелкие частицы, известные как аэрозоли, по Соединенным Штатам.

Частицы дыма "принесут опасное качество воздуха по всей стране", - предупредило NASA в заявлении в понедельник. "Аэрозоли представляют собой смесь мелких частиц и химикатов, образующихся в результате неполного сжигания углеродсодержащих материалов, таких как деревья, травы, торф и кусты. Весь дым содержит окись углерода, двуокись углерода и твердые частицы ... Чем меньше частицы, тем легче они должны вдыхаться и всасываться в легкие".

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Загрязнение от аэрозолей связано с рядом неблагоприятных последствий для здоровья, говорится в том же заявлении NASA со ссылкой на рекомендации Агентства по охране окружающей среды. Эти последствия для здоровья могут варьироваться от жжения в глазах до насморка, обострения болезней сердца и легких и т. Д. В худшем случае такое загрязнение может вызвать преждевременную смерть.

Атмосферный инфракрасный зонд NASA, который находится на борту спутника Aqua, отслеживает шлейфы окиси углерода от лесных пожаров. Агентство отметило, что загрязнитель может оставаться в атмосфере в течение месяца после выброса и перемещаться на большие расстояния, влияя на качество воздуха по мере его распространения. Окись углерода также является известным фактором глобального потепления.

Не только США пострадали от последствий этих пожаров. Канадская радиовещательная корпорация сообщила во вторник (15 сентября), что дым распространился по крайней мере в пять канадских провинций. Европейское космическое агентство (ЕКА) также отслеживает распространение дыма в Атлантическом океане в Европе через свою службу мониторинга атмосферы Коперник (CAMS), которая использует спутники наблюдения за Землей для прогнозов погоды и климата. CAMS также отслеживает угарный газ на разной высоте в атмосфере.

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"Сравнивая пожарную активность в США с предыдущими годами, CAMS обнаружило, что активность в этом году была в десятки или сотни раз более интенсивной, чем в среднем за 2003–2019 годы в США в целом, а также в нескольких пострадавших штатах", - заявило ESA. в среду (16 сентября). "Пожары также выделяют много дыма и загрязняющих веществ в атмосферу; пожары в Калифорнии и Орегоне уже выбросили гораздо больше углерода в 2020 году, чем в любой другой год с момента начала регистрации данных CAMS в 2003 году".

"Тот факт, что эти пожары выбрасывают в атмосферу столько загрязнения, что мы все еще можем видеть густой дым на расстоянии более 8000 километров, отражает, насколько разрушительными они были по своей величине и продолжительности", - добавил Марк Паррингтон, старший научный сотрудник CAMS. в заявлении ЕКА.

Напомним, ранее сообщалось, что масштабные пожары станут обыденностью из-за экологии.