Продолжительность жизни предскажет искусственный интеллект

Сейчас его тренируют на мышах.

Исследователи из Гарварда разработали ИИ, чтобы определить, как лечение влияет на продолжительность жизни. По словам изобретателей инструмента, новая система искусственного интеллекта, которая прогнозирует продолжительность здоровья мышей, может помочь в разработке мер по продлению жизни людей.

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Система анализирует хронологический возраст мышей и их так называемый биологический возраст - состояние их физических и умственных функций.

Его создали исследователи из Sinclair Lab Гарвардской медицинской школы, которые говорят, что это первое исследование, в котором отслеживается слабость мыши на протяжении всей ее жизни.

Они планируют использовать прогнозы для быстрого тестирования вмешательств, направленных на продление жизни мышей, и сделать то же самое на людях.

"Исследование долголетия на мышах может занять до трех лет, чтобы увидеть, замедляет ли конкретный препарат или диета процесс старения", - сказала соавтор исследования Элис Кейн, научный сотрудник лаборатории Синклера Гарвардской медицинской школы. "Прогностическая биометрия может ускорить такие исследования, указав, сработает ли вмешательство".

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Команда сначала отслеживала здоровье 60 стареющих мышей, пока они не умерли естественной смертью. Более года они проводили неинвазивные тесты на мышах, такие как определение их способности ходить, кривизны спины и потери слуха.

Они использовали эти обучающие данные для разработки двух моделей искусственного интеллекта: одна определяет биологический возраст мыши на основе ее хрупкости, а другая предсказывает, сколько еще она проживет. В ходе испытаний прогнозы оказались точными в пределах двух месяцев.

Затем исследователи отслеживали слабость двух групп мышей, получавших продлевающее жизнь лечение или диету. Команда утверждает, что ИИ точно предсказал, улучшат ли вмешательства их здоровье в будущем или продолжительность жизни.

Система также обнаружила, что некоторые показатели имеют более сильную связь с будущим здоровьем. Например, потеря слуха и тремор тела были более тесно связаны с биологическим возрастом, чем потеря зрения и потеря усов. В будущем исследователи захотят придать этим факторам больше веса в своих расчетах.

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Команда признает, что ИИ пока нельзя использовать для прогнозирования здоровья человека, на которое влияет гораздо более сложный набор факторов, чем те, которые влияют на мышей. Индексы слабости уже существуют для людей, но исследователи не нашли подходящего набора данных для отслеживания людей в возрасте от 60 до 90 лет со значительными последующими данными о смертности.

Тем не менее, они надеются когда-нибудь разработать систему, которая сможет более быстро и точно прогнозировать продолжительность здоровья человека и эффективность вмешательств, продлевающих жизнь.

"Такие заболевания, как сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, нейродегенерация и даже тяжелая форма COVID-19, в основном поражают пожилых людей", - сказал Кейн. "Мы хотим понять, как работает сам процесс старения, чтобы найти способы снизить заболеваемость всеми этими заболеваниями вместе, а не по отдельности".

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