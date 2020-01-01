Впервые найдена вращающаяся возле мертвой звезды планета

Планета в семь раз больше своей звезды.

Международная группа астрономов сообщила о том, что может быть первым примером нетронутой планеты, вращающейся вокруг белого карлика, плотного остатка звезды, которая всего на 40% больше Земли.

Открытие уникально, потому что звезды обычно разрушают близлежащие планеты, когда они начинают умирать.

Читай также: Астрономы увидели взмахи крыльев летучей мыши в космосе

“Мы знаем о многих белых карликах, но найти планеты вокруг них сложно“, - сказал Стивен Кейн, профессор планетной астрофизики в Калифорнийском университете в Риверсайде. “Как этой планете удалось пережить последние стадии своей звезды?“

Объект размером с Юпитер, получивший название WD 1856 b, примерно в семь раз больше белого карлика. Он обращается вокруг звездных останков каждые 34 часа, что более чем в 60 раз быстрее, чем Меркурий вращается вокруг нашего Солнца. Он вращается вокруг холодного тихого белого карлика WD 1856 + 534, находящегося на расстоянии 80 световых лет от нас в северном созвездии Дракона. Основная звезда имеет диаметр примерно 18 190 километров и может быть возрастом до 10 миллиардов лет.

Статья о системе, подготовленная Эндрю Вандербургом, доцентом астрономии Университета Висконсин-Мэдисон, и коллегами из нескольких десятков других учреждений, включая Кейна, появилась в журнале Nature.

“Процесс создания белых карликов разрушает близлежащие планеты, и все, что позже приближается слишком близко, обычно разрывается на части огромной гравитацией звезды“, - сказал Вандербург. “У нас все еще есть много вопросов о том, как WD 1856 b прибыл на свое нынешнее место, не встретив ни одной из этих судьб“.

Читай также: Астрономы обнаружили новую силу в космосе

Обнаружение тела размером с Юпитер было сделано с использованием данных спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite, или TESS, который отслеживает секторы неба в течение почти месяца, и космического телескопа Спитцера.

Саму планету астрономы не видели. Когда планета проходит мимо звезды, она блокирует часть света и затемняет то, что видит TESS. Однако многие вещи могут вызвать затемнение, что затрудняет определение того, является ли планета источником. Кейн, член научной группы TESS, сказал, что короткая орбита спутника, составляющая около 1,5 суток, позволила ему зафиксировать множество транзитов, что помогло команде определить, что это на самом деле планета.

“Поскольку планета изначально должна была быть намного дальше от звезды, возникает интересный вопрос, как она попала на свое нынешнее местоположение“, - сказал Кейн. “Я думаю, что два наиболее вероятных сценария связаны с взаимодействием с другой планетой или с диском обломков вокруг звезды“.

Читай также: Астрономы: Гигантская суперзвезда просто исчезла

Когда две близлежащие планеты взаимодействуют, результат обычно хаотичен, когда гравитационные силы выбивают их из строя. Кейн сказал, что взаимодействия между планетой и диском обломков вокруг другой звезды более гладкие. Планета, движущаяся через диск, вызывает трение, подталкивая его ближе к звезде. Взаимодействие планет с дисками обычно происходит вокруг молодых звезд, еще находящихся в процессе формирования.

“В этом случае возможно, что диск обломков мог образоваться из выброшенного материала, когда звезда превратилась из красного гиганта в белого карлика. Или, на более каннибалистической ноте, диск мог образоваться из обломков других планет, разорванных на части мощными гравитационными приливами от белого карлика“, - сказал Кейн. “Сам диск, возможно, уже давно рассеялся“.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли звезды-иммигранты.