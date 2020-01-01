Два астероида пролетели близко к Земле

К счастью, расстояние было безопасным для нас.

Два астероида совершили близкий пролет возле Земли в понедельник (14 сентября), и в обоих случаях они не подвергали нашу родную планету опасности.

По данным Центра исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA, первый космический камень, астероид размером с автобус под названием 2020 RF3, пролетел над нашей планетой на расстоянии 94 000 километров в 09:49 по Киеву. Это эквивалентно одной четверти пути до Луны, что составляет 385 000 км.

Астероид 2020 RF3 virtualtelescope.eu

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Несколькими часами позже астероид 2020 RD4 меньшего размера, размером с автомобиль, совершил похожий пролет на расстоянии примерно 106 000 км в 23:33 по Киеву, добавил центр. Итальянский проект виртуального телескопа также провел прямую трансляцию мероприятия RD4 2020 года.

Астероид 2020 RD4 virtualtelescope.eu

Астероиды проходят близко к Земле много раз в год, поскольку в нашей Солнечной системе их несколько тысяч. NASA и сеть телескопов внимательно следят за любыми опасными космическими камнями через такие организации, как Координационное управление планетарной защиты NASA. К счастью, непосредственных угроз Земле не обнаружено.

Орбита астероидов virtualtelescope.eu

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Есть несколько зарегистрированных случаев, когда астероиды наносили ущерб Земле, поэтому космические эксперты следят за небом. В результате недавнего хорошо известного инцидента в 2013 году над Челябинском, Россия, разрушился метеорит, в результате чего был нанесен ущерб зданию и пострадало несколько человек. Более того, вымирание динозавров 66 миллионов лет назад обычно связывают с гораздо более крупным объектом, который врезался в нашу планету.

Помимо наблюдения за угрожающими объектами, астрофизики изучают астероиды, чтобы узнать больше о том, как образовалась ранняя Солнечная система. Астероиды и более ледяные объекты, известные как кометы, - это остатки нашего космического соседства до того, как большая часть материала объединилась в планеты и луны, которые мы видим сегодня.

Ученые регулярно изучают астероиды с помощью телескопов и, по возможности, используют данные космических аппаратов, чтобы дополнить свое понимание. Два космических корабля готовятся в ближайшее время доставить образцы астероидов на Землю, что действительно является редкостью.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Земли пролетит астероид размером с мегаполис.