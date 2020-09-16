В Сибири оттаял вымерший пещерный медведь

У него даже сохранился нос.

Ученые из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутске, Россия, в понедельник объявили об открытии "огромной важности" - сохранившейся туше пещерного медведя ледникового периода, возраст которой, по оценкам, составляет от 22 000 до 39 500 лет.

В заявлении университета говорится, что даже нос медведя все еще цел.

Найденный медведь СВФУ

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По сообщению СВФУ, сохранившегося медведя нашли оленеводы на острове Большой Ляховский, входящем в состав архипелага Ляховские острова на севере России.

"Сегодня это первая и единственная в своем роде находка - целая туша медведя с мягкими тканями", - говорится в заявлении ученого Лены Григорьевой. "Он полностью сохранился, все внутренние органы на месте, включая даже нос. Раньше находили только черепа и кости. Эта находка имеет огромное значение для всего мира".

Найденный медведь СВФУ

На этой недатированной фотографии, опубликованной Северо-Восточным федеральным университетом, голова пещерного медведя ледникового периода найдена на Большом Ляховском острове, самом большом из Ляховских островов, принадлежащих архипелагу Новосибирские острова между морем Лаптевых и восточной частью Сибирского моря на севере России.

Найденный медведь СВФУ

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Для определения точного возраста медведя будет проведен радиоуглеродный анализ. Об этом сообщил старший научный сотрудник лаборатории Музея мамонта в Якутске Максим Чепрасов.

По словам ученых из СВФУ, мамонты, шерстистые носороги, жеребенок ледникового периода, щенки и детеныши пещерного льва были обнаружены во время таяния вечной мерзлоты в Сибири.

"Пещерный медведь (Ursus spelaeus) - это доисторический вид или подвид, который обитал в Евразии в период среднего и позднего плейстоцена и вымер около 15 000 лет назад", - говорится в заявлении университета.

Напомним, ранее сообщалось, что древний пещерный медведь оказался вегетарианцем.