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В Сибири оттаял вымерший пещерный медведь

Комментариев: 7
У него даже сохранился нос.
Пещерный медведь
Пещерный медведь
devianart

Ученые из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутске, Россия, в понедельник объявили об открытии "огромной важности" - сохранившейся туше пещерного медведя ледникового периода, возраст которой, по оценкам, составляет от 22 000 до 39 500 лет.

В заявлении университета говорится, что даже нос медведя все еще цел.

Найденный медведь
Найденный медведь
СВФУ

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По сообщению СВФУ, сохранившегося медведя нашли оленеводы на острове Большой Ляховский, входящем в состав архипелага Ляховские острова на севере России.

"Сегодня это первая и единственная в своем роде находка - целая туша медведя с мягкими тканями", - говорится в заявлении ученого Лены Григорьевой. "Он полностью сохранился, все внутренние органы на месте, включая даже нос. Раньше находили только черепа и кости. Эта находка имеет огромное значение для всего мира".

Найденный медведь
Найденный медведь
СВФУ

На этой недатированной фотографии, опубликованной Северо-Восточным федеральным университетом, голова пещерного медведя ледникового периода найдена на Большом Ляховском острове, самом большом из Ляховских островов, принадлежащих архипелагу Новосибирские острова между морем Лаптевых и восточной частью Сибирского моря на севере России.

Найденный медведь
Найденный медведь
СВФУ

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Для определения точного возраста медведя будет проведен радиоуглеродный анализ. Об этом сообщил старший научный сотрудник лаборатории Музея мамонта в Якутске Максим Чепрасов.

По словам ученых из СВФУ, мамонты, шерстистые носороги, жеребенок ледникового периода, щенки и детеныши пещерного льва были обнаружены во время таяния вечной мерзлоты в Сибири.

"Пещерный медведь (Ursus spelaeus) - это доисторический вид или подвид, который обитал в Евразии в период среднего и позднего плейстоцена и вымер около 15 000 лет назад", - говорится в заявлении университета.

Напомним, ранее сообщалось, что древний пещерный медведь оказался вегетарианцем.

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Теги: медведь, Сибирь
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  16.09.2020, 16:27
Оценка:  0
гость
Желаем и двойникам х...у...й...л...а оттаять.
гость  (аноним)  16.09.2020, 15:18
Оценка:  -2
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ
гость  (аноним)  16.09.2020, 15:17
Оценка:  -3
гость
ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  16.09.2020, 15:17
Оценка:  -3
гость
НАСРАТЬ НА ТО, ЧТО ТАМ НА ИПАНОМ КАЦАПСТАНЕ!!!
FriendLoki    16.09.2020, 16:35
Оценка:  -22
FriendLoki
А если великий древний укр там рядом оттает...
Необходимо следить!
FriendLoki    16.09.2020, 16:35
Оценка:  -22
FriendLoki
А если великий древний укр там рядом оттает...
Необходимо следить!
гость  (аноним)  16.09.2020, 15:16
Оценка:  -1
гость
А США, намедни, успешно испытали прототип истребителя нового поколения!
СЛАВА США!!!!!!!!!!!
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