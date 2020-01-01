Интересный факт дня: Классическая музыка лечит эпилепсию

Этот метод назвали Эффектом Моцарта.

В начале 1993 года психолог Фрэнсис Раушер провел небольшой эксперимент с группой студентов Калифорнийского университета в Ирвине. Тридцать шесть студентов трижды проверяли свои навыки пространственного мышления. Каждому тесту сразу же предшествовало разное слуховое вмешательство: 10 минут тишины, 10 минут релаксации под вокалом и 10 минут прослушивания Сонаты Моцарта для двух фортепиано ре мажор.

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Неожиданные результаты показали, что показатели IQ пространственного мышления студентов были в среднем почти на 10 пунктов выше при тестировании после прослушивания музыки Моцарта по сравнению с двумя другими вмешательствами. Результаты были опубликованы в журнале Nature.

Довольно быстро работы Раушера обрели самостоятельную жизнь, переходя от сообщений СМИ к сообщениям в СМИ с заголовками, гиперболически сообщающими о том, как ученые показали, что слушание Моцарта объективно делает человека умнее. Небольшой эксперимент Раушера превратился в классическую историю научного искажения.

В какой-то момент идея эффекта Моцарта перешла к новорожденным детям, и некоторые полагали, что интеллект младенцев можно повысить, слушая определенные произведения классической музыки. Детские сады во Флориде начали играть Моцарта детям, а губернатор Джорджии Зелл Миллер в 1998 году даже раздал всем матерям новорожденных компакт-диски с классической музыкой.

В последующие годы многие исследователи пытались повторить открытия Раушера, и результаты были неоднозначными. Раушер до сих пор подтверждает свои первоначальные выводы, но подчеркивает, что ее выводы были очень конкретными и не имели ничего общего с улучшением общего интеллекта.

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В новом обзоре, опубликованном в журнале Clinical Neuropsychology, предлагаются самые последние обзоры связи между Моцартом и эпилепсией. Джанлука Сессо, один из авторов недавно опубликованного метаанализа, говорит, что исследования заметно расширились за последние несколько лет, и ряд новых исследований показал, что ежедневное прослушивание Моцарта может значительно снизить частоту эпилептических припадков.

“Это не первый подобный обзор воздействия музыки Моцарта на эпилепсию, но в последние несколько лет произошел поток новых исследований, так что пришло время остановиться и взглянуть на общую картину“, - говорит Сессо. “Метод исследований варьируется, например, некоторые люди ходят на один сеанс прослушивания, другие - на ежедневные сеансы прослушивания, поэтому сделать вывод непросто“.

Сессо сосредоточился на 12 исследованиях, в основном проведенных за последнее десятилетие. Исследования, включенные в метаанализ, по общему признанию, очень разнородны, с множеством различных протоколов и результатов. Тем не менее, Сессо предполагает, что в разных исследованиях наблюдается постоянное улучшение исходов эпилепсии, что подтверждает гипотезу о том, что музыка оказывает некоторый положительный эффект на снижение частоты приступов.

Новый мета-анализ подсчитал, что прослушивание музыки Моцарта потенциально может снизить частоту приступов с 31 до 66 процентов. Величина эффекта варьируется в зависимости от пациента и выбранной музыки. После влиятельного эксперимента Раушера большинство исследователей сосредоточились на Сонате Моцарта для двух фортепиано ре мажор, но Сессо отмечает, что есть доказательства эффективности других сочинений Моцарта, в частности сонаты Моцарта для фортепиано до мажор.

“Во всех культурах есть музыка, поэтому она, очевидно, удовлетворяет некоторые психологические потребности“, - объясняет Сессо. “Механизмы эффекта Моцарта плохо изучены. Очевидно, что другая музыка может иметь аналогичные эффекты, но возможно, что сонаты Моцарта имеют отличительные ритмические структуры, которые являются особенно подходит для лечения эпилепсии. Это может затрагивать несколько систем мозга, но это должно быть доказано“.

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Небольшой объем исследований предполагает, что в некоторых произведениях Моцарта может быть что-то уникальное. Исследования, проверяющие классику и минималистичные композиции Филиппа Гласса, не показали никакого эффекта на больных эпилепсией.

Компьютерный анализ нескольких сотен различных музыкальных произведений, проведенный в 2000 году, попытался выявить новизну именно этих произведений Моцарта. Это исследование показало, что некоторые отличительные композиционные техники могут быть ключом к уникальному влиянию Моцарта на мозг эпилептиков.

“Долгосрочная периодичность часто обнаруживалась в музыке Моцарта, но также и у Баха, значительно чаще, чем у других композиторов, и особенно отсутствовала в контрольной музыке, которая в предыдущих исследованиях не влиял на эпилептическую активность“, - отмечают авторы анализа.

Недавнее и еще более убедительное исследование канадских исследователей подтвердило, что в сонате Моцарта для двух фортепиано ре мажор, есть что-то структурно новое. Тринадцать пациентов с эпилепсией были набраны для годичного исследования.

“За последние 15–20 лет мы многое узнали о том, как прослушивание одного из сочинений Моцарта у людей с эпилепсией, по-видимому, демонстрирует снижение частоты припадков“, - говорит Марджан Рафи, ведущий автор недавнего канадского исследования. “Но один из вопросов, на который все еще нужно было ответить, заключался в том, будут ли люди демонстрировать подобное снижение частоты приступов, слушая другой слуховой стимул - контрольный элемент - по сравнению с Моцартом“.

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Каждый испытуемый сначала провел три месяца, отслеживая исходную частоту приступов с помощью дневника, а затем три месяца слушал первые шесть минут сонаты один раз в день. Затем испытуемые проводили еще три месяца, ежедневно слушая “скремблированную по фазе версию той же пьесы, содержащую аналогичную частотную и амплитудную составляющую (хотя и без ритмичности)“.

Рафи и его команда предположили, что между двумя типами музыки не будет разницы в количестве изъятий, но результаты говорят о другом. Все, кроме одной, из когорты продемонстрировали снижение количества приступов в течение трех месяцев, когда они слушали оригинальную композицию Моцарта. Один субъект даже не сообщал о припадках вообще за три месяца прослушивания композиции Моцарта. Зашифрованная версия состава не вызвала такого же снижения приступов.

“Это говорит о том, что ежедневное прослушивание Моцарта можно рассматривать как дополнительный терапевтический вариант для уменьшения припадков у людей с эпилепсией“, - говорит Рафи.

Итак, хотя десятилетия исследований показали, что прослушивание Моцарта не может сделать вас умнее, это неожиданно может стать новым немедикаментозным лечением эпилепсии. Сессо и его соавтор Федерико Сикка осторожны и реалистичны в изложении своих выводов, признавая, что наука еще далеко не до того момента, когда врач должен “прописывать“ сонаты Моцарта больным эпилепсией.

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Тем не менее, эта пара предполагает, что совокупность доказательств достаточно убедительна, чтобы оправдать дальнейшие серьезные многоцентровые клинические исследования по теме музыкальной нейромодуляции. То, как именно определенные музыкальные произведения влияют на мозг и потенциально снижают частоту приступов у эпилептиков, безусловно, заслуживает более подробного исследования.

Веста Штайблиене из Европейского колледжа нейрофармакологии говорит, что многообещающие результаты обзора Сессо и Сикки требуют дополнительных исследований неинвазивных методов стимуляции мозга для лечения нейропсихиатрических расстройств.

“Этот обзор показал, что музыка Моцарта может быть эффективным неинвазивным методом нейростимуляции, снижающим частоту эпилептических припадков даже у трудно поддающихся лечению пациентов“, - говорит Стейблиене. “Однако, чтобы использовать этот метод в клинических условиях, необходимо лучше понять точный механизм воздействия музыки Моцарта на области мозга“.

Новый метаанализ был опубликован в журнале Clinical Neuropsychology.

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