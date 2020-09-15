За 50 лет количество позвоночных животных сократилось почти на 70%

В новом отчете WWF приводятся устрашающие цифры.

Человеческая деятельность создает растущую нагрузку на биоразнообразие планеты, и новый отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF) раскрыл масштабы нанесенного ущерба. Основываясь на обширном анализе популяций видов во всем мире, отчет показывает, что в период с 1970 по 2016 год численность позвоночных животных снизилась в среднем на 68 процентов, что авторы называют “катастрофическим“.

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Эти ужасающие откровения взяты из отчета WWF “Живая планета“, который публикуется каждые два года и отслеживает глобальное биоразнообразие с помощью того, что организация называет “Индексом живой планеты“. Этот показатель предоставляется Лондонским зоологическим обществом (ZSL) и основан на данных из более чем 4000 источников, предлагая среднее изменение численности почти 21000 популяций млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и амфибий по всему миру.

В этом году “Живая планета“ сравнивает публикацию за 2018 год, в которой было выявлено 60-процентное сокращение популяций диких животных с 1970 года. В выпуске 2016 года говорилось, что к 2020 году две трети дикой природы в мире могут исчезнуть из-за деятельности человека, что сегодня кажется особенно дальновидным.

“Индекс живой планеты - один из наиболее всеобъемлющих показателей глобального биоразнообразия“, - говорит д-р Эндрю Терри, директор ZSL по охране природы. “Среднее снижение на 68 процентов за последние 50 лет является катастрофическим и явным свидетельством того ущерба, который человеческая деятельность наносит миру природы. Если ничего не изменится, популяция, несомненно, продолжит сокращаться, что приведет к исчезновению диких животных и поставит под угрозу целостность экосистем, от которых мы все зависим. Но мы также знаем, что природоохранные работы и виды можно вернуть с края пропасти. Благодаря целеустремленности, инвестициям и опыту эти тенденции можно обратить вспять“.

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Согласно отчету, убытки могут быть отнесены на счет разрушения окружающей среды, вызванного вырубкой лесов и неустойчивым сельским хозяйством, причем незаконная торговля дикими животными также играет ключевую роль.

Утрата и деградация естественной среды обитания затронули одни виды сильнее, чем другие, например, восточная низменная горилла в Демократической Республике Конго является одним из примеров сильно пострадавшей популяции, численность которой в период с 1994 по 2015 год сократилась на 87 процентов, в основном из-за незаконной охоты.

Популяции, живущие в пресноводных средах обитания, представляют собой самое резкое сокращение из всех биомов, с падением на 84 процента в период с 1970 по 2016 год, теряя эквивалент четырех процентов в год. Ярким примером этого является сокращение нерестовой популяции китайского осетра в реке Янцзы, которая упала на 97 процентов в период с 1982 по 2015 год.

“В Докладе Живая планета за 2020 год подчеркивается, что растущее разрушение природы человечеством оказывает катастрофическое воздействие не только на популяции диких животных, но и на здоровье человека и все аспекты нашей жизни“, - говорит Марко Ламбертини, генеральный директор Всемирного фонда дикой природы. “Мы не можем игнорировать доказательства - это серьезное сокращение популяций диких животных является индикатором того, что природа рушится и что наша планета мигает красными предупреждающими знаками сбоя систем. От рыбы в наших океанах и реках до пчел, которые играют решающую роль в нашем сельскохозяйственном производстве, сокращение численности дикой природы напрямую влияет на питание, продовольственную безопасность и средства к существованию миллиардов людей“.

Полный отчет Living Planet Report 2020 можно найти здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что в вымирании крупных животных обвинили человечество.