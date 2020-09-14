Астроном-любитель обнаружил пролетающий возле Земли большой астероид

Астероид он обнаружил еще в августе.

Астроном-любитель из Бразилии обнаружил большой "потенциально опасный" астероид, который благополучно пролетел возле Земли 10 сентября.

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Астероид, получивший название 2020 QU6, имеет ширину примерно 1000 метров и достаточно большой, чтобы в случае столкновения с Землей вызвать глобальную катастрофу. Однако он не представлял опасности для нашей планеты, поскольку он пролетел мимо планеты на расстоянии более 20 миллионов миль (40 миллионов километров), что более чем в 100 раз превышает расстояние между Землей и Луной, согласно заявлению Планетарное общество.

"В новостях мы все чаще и чаще слышим об открытиях астероидов, прежде всего потому, что мы совершенствуемся в обнаружении и отслеживании астероидов, сближающихся с Землей", - говорится в заявлении Брюса Беттса, главного научного сотрудника Планетарного общества. "Астероидов внезапно не станет больше, мы просто лучше их видим".

Орбита астероида NASA

Астероид 2020 QU6 был обнаружен 27 августа астрономом-любителем Леонардо Амаралом в обсерватории Кампо-дус-Амарайс недалеко от Сан-Паулу, Бразилия. В 2019 году Амарал получил грант в размере 8500 долларов от Планетарного общества на покупку лучшего телескопического оборудования, которое позволило бы ему более эффективно находить, отслеживать и характеризовать объекты, сближающиеся с Землей (ОСЗ).

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Местоположение Амарала в Южном полушарии также предлагает уникальную точку обзора для поиска такого большого астероида, поскольку, согласно заявлению, многие профессиональные исследования неба для поиска астероидов проводятся в Северном полушарии.

В то время как NASA и другие крупные агентства отслеживают астероиды, открытие астероида 2020 QU6 так близко к его приближению к Земле служит напоминанием о необходимости поддержки наземных астрономов, таких как Амарал. Кейси Драйер, главный защитник и старший советник по космической политике Planetary Society, также отметил важность инвестирования в новые возможности космического базирования, такие как NASA NEO Surveillance Mission, или NEOSM, космический телескоп, предназначенный для обнаружения и отслеживания близких угроз.

"Это открытие напоминает нам о том, что, хотя мы обнаружили большинство крупных ОСЗ, мы нашли не все", - говорится в заявлении Дрейера.

Напомним, ранее сообщалось, что слепая астроном придумала способ обнаружения планет.