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Астроном-любитель обнаружил пролетающий возле Земли большой астероид

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Астероид он обнаружил еще в августе.
Астероид пролете мимо Земли
Астероид пролете мимо Земли
plenglish.com

Астроном-любитель из Бразилии обнаружил большой "потенциально опасный" астероид, который благополучно пролетел возле Земли 10 сентября.

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Астероид, получивший название 2020 QU6, имеет ширину примерно 1000 метров и достаточно большой, чтобы в случае столкновения с Землей вызвать глобальную катастрофу. Однако он не представлял опасности для нашей планеты, поскольку он пролетел мимо планеты на расстоянии более 20 миллионов миль (40 миллионов километров), что более чем в 100 раз превышает расстояние между Землей и Луной, согласно заявлению Планетарное общество.

"В новостях мы все чаще и чаще слышим об открытиях астероидов, прежде всего потому, что мы совершенствуемся в обнаружении и отслеживании астероидов, сближающихся с Землей", - говорится в заявлении Брюса Беттса, главного научного сотрудника Планетарного общества. "Астероидов внезапно не станет больше, мы просто лучше их видим".

Орбита астероида
Орбита астероида
NASA

Астероид 2020 QU6 был обнаружен 27 августа астрономом-любителем Леонардо Амаралом в обсерватории Кампо-дус-Амарайс недалеко от Сан-Паулу, Бразилия. В 2019 году Амарал получил грант в размере 8500 долларов от Планетарного общества на покупку лучшего телескопического оборудования, которое позволило бы ему более эффективно находить, отслеживать и характеризовать объекты, сближающиеся с Землей (ОСЗ).

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Местоположение Амарала в Южном полушарии также предлагает уникальную точку обзора для поиска такого большого астероида, поскольку, согласно заявлению, многие профессиональные исследования неба для поиска астероидов проводятся в Северном полушарии.

В то время как NASA и другие крупные агентства отслеживают астероиды, открытие астероида 2020 QU6 так близко к его приближению к Земле служит напоминанием о необходимости поддержки наземных астрономов, таких как Амарал. Кейси Драйер, главный защитник и старший советник по космической политике Planetary Society, также отметил важность инвестирования в новые возможности космического базирования, такие как NASA NEO Surveillance Mission, или NEOSM, космический телескоп, предназначенный для обнаружения и отслеживания близких угроз. 

"Это открытие напоминает нам о том, что, хотя мы обнаружили большинство крупных ОСЗ, мы нашли не все", - говорится в заявлении Дрейера.

Напомним, ранее сообщалось, что слепая астроном придумала способ обнаружения планет.

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Теги: астероид, астрономия, астроном
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.09.2020, 14:35
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Хоть бы один прилетел в кацапскую фашистскую педерастию.
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