Ученые сбиты с толку новыми открытиями загадочной темной материи

В некоторых галактиках ее мало, а в некоторых слишком много.

Темная материя, таинственный невидимый материал, составляющий большую часть массы галактик, включая наш Млечный Путь, снова сбивает ученых с толку, поскольку новые наблюдения далеких галактик вступают в противоречие с нынешним пониманием их природы.

Читай также: Темная материя существовала до Большого взрыва - физики

Исследование выявило неожиданное расхождение между наблюдениями за концентрацией темной материи в трех массивных скоплениях галактик, включающих триллионы звезд, и теоретическими компьютерными симуляциями того, как темная материя должна распределяться.

"Либо в моделировании отсутствует компонент, либо мы сделали фундаментальное неверное предположение о природе темной материи", - заявила в пятницу астрофизик Йельского университета Приямвада Натараджан, соавтор исследования, опубликованного в журнале Science.

Когда свет от далеких источников, таких как далекие галактики, проходит через материю, такую ​​как другая галактика или их скопление, свет отклоняется и изгибается, и это явление называется "гравитационным линзированием".

Темная материя - это невидимый клей, который скрепляет звезды внутри галактики. Он также создает невидимый каркас, который позволяет галактикам образовывать скопления. Но у него очень своеобразные свойства. Он не излучает, не поглощает и не отражает свет и не взаимодействует с известными частицами.

Читай также: Темная материя искажает свет дальних галактик

Основная часть материи во Вселенной, около 96%, считается темной материей, а обычная материя - видимое вещество, из которого состоят звезды, планеты и люди - всего 4%.

Присутствие темной материи известно только по ее гравитационному притяжению к видимой материи в космосе. Она отличается от столь же загадочной и невидимой темной энергии, которая считается свойством космоса и движет ускоренным расширением Вселенной. Темная энергия отталкивает. Темная материя притягивается силой тяжести.

Новое исследование включало наблюдения с космического телескопа Хаббла и очень большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили.

"Когда свет от далеких источников, таких как далекие галактики, проходит через материю, такую ​​как другая галактика или их скопление, свет отклоняется и изгибается - явление, называемое "гравитационным линзированием", - сказал астрофизик и ведущий автор исследования Массимо Менегетти из Обсерватории астрофизики. и космические науки в Болонье и Национальный институт астрофизики в Италии.

Читай также: Пока никого не убила: Предложена новая теория о природе темной материи

Новые наблюдения показали, что эффекты гравитационного линзирования, создаваемые галактиками, находящимися внутри огромных скоплений галактик, были намного сильнее, чем предполагала современная теория темной материи, предполагая неожиданно большую концентрацию темной материи в этих галактиках.

"Это довольно удивительно", - сказал Менегетти.

Хотя результаты наблюдений и моделирования кажутся несовместимыми, некоторые исследователи думают, что проблема заключается в нашем компьютерном моделировании, а не в нашем понимании темной материи.

Новые телескопы, которые скоро войдут в строй, такие как телескоп Евклида и Римский телескоп Нэнси Грейс, могут помочь прояснить этот вопрос. С их помощью можно сделать большие выборки наблюдений, которые помогут нам понять, в чем заключается ошибка.

Напомним, ранее сообщалось, что галактику без темной материи назвали ошибкой.