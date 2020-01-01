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Эти забавные животные: Выбраны лучшие фото конкурса Comedy Wildlife

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Взгляните на некоторые из смешных изображений дикой природы, представленные финалистами конкурса.
Выбраны лучшие фото конкурса
Выбраны лучшие фото конкурса
comedywildlifephoto.com

Ежегодная премия Comedy Wildlife Photography Awards отмечает самые забавные фотографии животных, сделанные в дикой природе. Зоркие фотографы со всего мира запечатлевают моменты, когда животные, кажется, испытывают очень человеческие эмоции.

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Основатели Том Саллам и Пол Джойнсон-Хикс начали конкурс, чтобы привлечь внимание к вопросам сохранения дикой природы. Они надеются, что фотографии побудят людей совершать покупки ответственно, помнить об использовании воды и говорить об экологических проблемах... в дополнение к тому, что люди улыбнутся, увидев эти снимки.

Вот финалисты конкурса этого года. Проголосуйте за самую смешную фотографию:

Посмотри также самые крутые кадры конкурса Comedy Wildlife за 2019 год.

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Теги: животные, конкурс, фото, Comedy Wildlife Photography Awards
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