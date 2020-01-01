Эти забавные животные: Выбраны лучшие фото конкурса Comedy Wildlife

Взгляните на некоторые из смешных изображений дикой природы, представленные финалистами конкурса.

Ежегодная премия Comedy Wildlife Photography Awards отмечает самые забавные фотографии животных, сделанные в дикой природе. Зоркие фотографы со всего мира запечатлевают моменты, когда животные, кажется, испытывают очень человеческие эмоции.

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Основатели Том Саллам и Пол Джойнсон-Хикс начали конкурс, чтобы привлечь внимание к вопросам сохранения дикой природы. Они надеются, что фотографии побудят людей совершать покупки ответственно, помнить об использовании воды и говорить об экологических проблемах... в дополнение к тому, что люди улыбнутся, увидев эти снимки.

Вот финалисты конкурса этого года. Проголосуйте за самую смешную фотографию:

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