Эти забавные животные: Выбраны лучшие фото конкурса Comedy Wildlife
Ежегодная премия Comedy Wildlife Photography Awards отмечает самые забавные фотографии животных, сделанные в дикой природе. Зоркие фотографы со всего мира запечатлевают моменты, когда животные, кажется, испытывают очень человеческие эмоции.
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Основатели Том Саллам и Пол Джойнсон-Хикс начали конкурс, чтобы привлечь внимание к вопросам сохранения дикой природы. Они надеются, что фотографии побудят людей совершать покупки ответственно, помнить об использовании воды и говорить об экологических проблемах... в дополнение к тому, что люди улыбнутся, увидев эти снимки.
Вот финалисты конкурса этого года. Проголосуйте за самую смешную фотографию:
Посмотри также самые крутые кадры конкурса Comedy Wildlife за 2019 год.
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