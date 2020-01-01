Астрономы наблюдают самую медленную сверхновую из когда-либо виденных

Необычная сверхновая может раскрыть секреты темной энергии.

SN LSQ14fmg взорвалась на расстоянии 100 миллионов световых лет от нас Hsiao

Согласно новому исследованию, опубликованному в Astrophysical Journal, преувеличенные свойства сверхновой типа Ia, получившей название SN LSQ14fmg, могут помочь раскрыть происхождение группы сверхновых "супер-Чандрасекара", к которой она принадлежит.

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Сверхновые типа Ia были решающим инструментом для открытия того, что известно как темная энергия, так называется неизвестная энергия, которая вызывает текущее ускоренное расширение Вселенной.

Несмотря на их важность, астрономы мало знали о происхождении этих взрывов сверхновых, за исключением того, что они являются термоядерными взрывами звезд белых карликов.

Но доктор Эрик Сяо из Университета штата Флорида и его коллеги знали, что свет от сверхновой типа Ia поднимается и опускается в течение нескольких недель за счет радиоактивного распада никеля, образовавшегося в результате взрыва.

Сверхновая звезда этого типа станет ярче, когда никеля станет больше, и затем станет слабее, когда сверхновая остынет и никель распадется на кобальт и железо.

После сбора данных с помощью телескопов в Чили и Испании астрономы увидели, что SN LSQ14fmg выделяет какую-то материю, что вызвало выделение большего количества света вместе со светом распадающегося никеля. Они также увидели доказательства образования окиси углерода.

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"Это было поистине уникальное и странное событие, и наше объяснение его столь же интересно", - сказал доктор Сяо.

Исследователи полагают, что SN LSQ14fmg взорвалась внутри того, что раньше было асимптотической ветвью гигантов (AGB), на пути к превращению в планетарную туманность.

"Очень интересно наблюдать за этим интересным событием, которое согласуется с теорией", - сказал Цзин Лу, докторант Университета штата Флорида.

Они предполагают, что взрыв был вызван слиянием ядра звезды AGB и другого белого карлика, вращающегося внутри него.

Центральная звезда теряла значительное количество массы из-за звездного ветра, прежде чем потеря массы резко прекратилась и образовало кольцо из материала, окружающего звезду.

Вскоре после взрыва сверхновой она ударилась о кольцо из материала, часто наблюдаемого в планетарных туманностях, и произвела дополнительный свет и наблюдаемое медленное повышение яркости.

"Это первое убедительное наблюдательное доказательство того, что сверхновая типа Ia может взорваться в системе пост-AGB или протопланетарной туманности, и является важным шагом в понимании происхождения сверхновых типа Ia", - сказал доктор Сяо. "Исследование дает нам лучшее понимание возможного происхождения сверхновых типа Ia и поможет улучшить будущие исследования темной энергии".

Напомним, ранее сообщалось, что найдена звезда, летящая с невероятной скоростью.