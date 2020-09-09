Интересный факт дня: Каждый восьмой европеец умирает от грязного воздуха

Даже в Европе уровень загрязнения слишком высок.

В ЕС 13% смертей связаны с загрязнением, говорится в новом отчете, опубликованном во вторник Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС), в котором подчеркивается, что текущая пандемия привлекла внимание к факторам здоровья окружающей среды.

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Европейцы постоянно подвергаются экологическим рискам, таким как загрязнение воздуха, шум и химические вещества, и пандемия COVID-19 является примером связи между “здоровьем человека и здоровьем экосистемы“.

“Появление таких зоонозных патогенов связано с ухудшением состояния окружающей среды и взаимодействием человека с животными в пищевой системе“, - говорится в отчете.

Зооноз - это заболевание животных, передающееся человеку.

Согласно последним имеющимся данным, в 27 странах ЕС и Великобритании 630 000 смертей в 2012 году могут быть связаны с факторами окружающей среды.

Также отмечается резкий контраст между Западной и Восточной Европой, разделенной по социально-экономическим признакам.

Таким образом, в Румынии наблюдается наибольшее воздействие экологических факторов: каждая пятая смерть связана с загрязнением, в то время как в таких странах, как Швеция и Дания, каждый десятый.

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Загрязнение в первую очередь связано с раком, сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, и ЕАОС подчеркнуло, что “этих смертей можно избежать, устранив экологические риски для здоровья“.

“Более бедные люди непропорционально подвержены загрязнению воздуха и экстремальным погодным условиям, включая волны тепла и экстремальный холод“, - говорится в отчете.

“Это связано с тем, где они живут, работают и ходят в школу, часто в социально неблагополучных городских кварталах, недалеко от интенсивного движения транспорта“, - добавил он.

С другой стороны, качество воды в Европе находится в хорошем состоянии.

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Качество “воды для купания“ считается “«отличным“ в 85% случаев, а 74% подземных водных объектов - важного источника питьевой воды - имеют “хороший химический статус“.

Согласно ЕАОС, для улучшения здоровья и окружающей среды в Европе следует отдавать предпочтение “зеленым и синим пространствам“ (паркам и водоемам), поскольку они “охлаждают города во время волн тепла, смягчают паводковые воды, уменьшают шумовое загрязнение и поддерживают биоразнообразие городов“.

Кроме того, зеленые насаждения, обеспечивающие “общественное пространство для отдыха и занятий спортом, способствуют общению“, что помогает “уменьшить социальную изоляцию“.

Другие предлагаемые меры по улучшению окружающей среды включают сокращение дорожного движения, сокращение потребления мяса и отмену субсидий на ископаемое топливо.

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