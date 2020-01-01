Акулий зуб против гидравлического пресса: Эксперименты
При какой нагрузке зуб раскрошится?
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Блогеры из crazy russian experiments решили проверить с помощью 100 тонного гидравлического пресса на прочность акулий зуб.
Какую максимальную нагрузку он выдержит? И какой зуб окажется крепче - акулы или человека?
Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.
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