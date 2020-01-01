Интересный факт дня: Тестостерон спасает мужчин от ожирения

Терапия тестостероном может помочь при ожирении. Но только у мужчин.

Новые данные, представленные на недавнем Европейском и Международном конгрессе по ожирению, показывают, что терапия тестостероном может быть полезным лечением для некоторых мужчин, страдающих ожирением. Исследования показывают, что длительная терапия тестостероном в некоторых случаях может быть столь же эффективной, как бариатрическая хирургия у субъектов с патологическим ожирением.

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Низкий уровень тестостерона постоянно обнаруживался у мужчин с тяжелым ожирением, а ожирение также было отмечено как общий симптом гипогонадизма, клинически диагностируемого состояния, при котором мужчины не могут вырабатывать средний уровень тестостерона. Эта сложная двунаправленная взаимосвязь между ожирением и низким уровнем тестостерона была названа некоторыми исследователями “порочным кругом“.

Фарид Саад из Медицинского факультета Медицинского университета ОАЭ в Персидском заливе более десяти лет исследует взаимосвязь между тестостероном и ожирением. В его последнем исследовании изучаются данные за 15 лет немецкого реестра мужчин с гипогонадизмом.

Саад и его коллеги изучили данные 471 тучного мужчину с гипогонадизмом, 276 из которых получали длительную терапию тестостероном, а 195 предпочли не проходить гормональное лечение, таким образом выступив в качестве функциональной контрольной группы.

Данные за период наблюдения продолжительностью около восьми лет показывают, что группа, принимающая тестостерон, сбросила в среднем 23 кг веса. Мужчины в контрольной группе, не получавшие терапию тестостероном, показали среднее увеличение веса на 6 кг.

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Окружность талии, индекс массы тела и показатели висцерального жира улучшились в группе тестостерона по сравнению с контрольной. Что еще более поразительно, общий уровень смертности в группе тестостерона был значительно ниже, чем в контрольной группе к концу периода наблюдения: 7,6 процента против 32,3 процента. Кроме того, более 20 процентов мужчин в контрольной группе заболели диабетом 2 типа в течение периода исследования, тогда как ни у одного мужчины в группе тестостерона не развилось нарушение обмена веществ за тот же период времени.

“Длительная терапия тестостероном у мужчин с гипогонадизмом привела к глубокой и стойкой потере веса, которая, возможно, способствовала снижению смертности и сердечно-сосудистых событий, - говорит Саад. - Мужчины с гипогонадизмом, не получавшие лечения, набирали вес“.

Изучив наиболее полных субъектов, исследователи обнаружили, что 76 мужчин могут быть отнесены к категории ожирения “класса 3“ с самым высоким риском. Эту категорию иногда называют “патологическим“ ожирением, и бариатрическая хирургия часто рекомендуется как эффективное лечение.

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Из 76 мужчин в этой категории 59 получали терапию тестостероном, а остальные 17 служили контрольной группой. В этой подгруппе группа тестостерона потеряла в среднем 30 кг, в то время как контрольная группа набрала в среднем 5 кг. Саад отмечает, что потеря веса и общие метаболические улучшения, наблюдаемые в этой когорте с болезненным ожирением после длительной терапии тестостероном, напоминают преимущества, наблюдаемые при бариатрической хирургии, предполагая, что это может быть полезным альтернативным вариантом лечения.

“Долгосрочная терапия тестостероном у мужчин с гипогонадизмом и наиболее тяжелым уровнем ожирения привела к глубокой и стойкой потере веса, сравнимой с величиной, достигаемой при метаболической хирургии (ожирении)“, - говорит Саад. “Возможны побочные эффекты и осложнения. в пользу терапии тестостероном“.

Эти результаты, конечно, нуждаются в более широкой проверке, прежде чем терапия тестостероном может быть широко рекомендована в качестве лечения ожирения у мужчин. Данные, собранные в этом новом исследовании, ограничены очень конкретной когортой пожилых мужчин с клинически диагностированным гипогонадизмом.

Новое исследование было недавно представлено на Европейском и Международном конгрессе по ожирению.

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