Ученые высчитали реальные размеры мегалодона

Гигантская акула была в два раза больше белой акулы.

Если вы боитесь акул, будьте благодарны, что вы не жили 20 миллионов лет назад, когда моря патрулировал мегалодон. Эта чудовищная доисторическая акула была более чем в два раза больше белой акулы, и теперь новый подробный анализ показал, насколько она действительно велика.

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Мегалодон вымер около трех миллионов лет назад, и в настоящее время почти все, что мы можем показать, это зловещая груда гигантских зубов. Это потому, что у нее, как и у современных акул, был скелет, в основном состоящий из хрящей, которые плохо каменели.

Такое отсутствие записей означает, что трудно измерить, насколько массивным был мегалодон. Предыдущие исследования экстраполировали его размер на основе пропорций зубов, используя большую белую акулу в качестве ориентира. Исходя из этого, его длина составила от 15 до 18 м.

Мегалодон был более коренастым, чем считалось Oliver E. Demuth

Проблема в том, что большая белая акула - не ближайший из ныне живущих родственников мегалодона. Итак, для нового исследования ученые из университетов Бристоля и Суонси сравнили его с пятью ныне живущими родственниками - большой белой, короткоперой и длинноперой акулами мако, порбиглем и лососевой акулой.

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Команда обнаружила, что детеныши всех этих видов не меняли пропорций по мере роста. Это говорит о том, что мегалодон тоже этого не сделал, что упрощает экстраполяцию его размера.

"Это означает, что мы могли бы просто взять кривые роста пяти современных форм и спроектировать общую форму по мере того, как они становятся все больше и больше - вплоть до длины тела 16 м", - говорит Джек Купер, ведущий автор исследования.

Сравнение современного человека и плавника мегалодона Oliver E. Demuth

Используя эту технику, команда пришла к выводу, что мегалодон, достигший в длину 16 м, имел бы длину головы около 4,65 м, спинной плавник высотой 1,62 м и хвост 3,85 м.

Для сравнения: рост Джейсона Стэтхэма, который снимался вместе с гигантской акулой в фильме "Мег", составляет 1,78 м. Это означает, что если бы он стоял на спине мегалодона, спинной плавник достигал бы где-то около его линии подбородка. Хвост Мег должен был быть ростом в два Джейсона Стэтхэма, и он мог втиснуть в рот два с половиной Джейсона Стэтхэма, оставив место для десерта.

Стэтхэм мог бы поместить в рот мегалодона скриншот видео

Наша аналогия может быть не самым научным способом сформулировать это, но цифры, полученные командой, вероятно, являются наиболее точными оценками размеров этой древней акулы, которые у нас есть. Исследователи говорят, что общая форма тела животного более коренастая, чем обычно приписывают.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Напомним, ранее сообщалось, что школьница нашла на пляже зуб гигантской акулы.