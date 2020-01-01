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В желудке окаменелого ихтиозавра обнаружили еще одну рептилию

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Морской динозавр съел свою жертву и окаменел.
Окаменелая жертва ихтиозавра
Окаменелая жертва ихтиозавра
slashgear.com

Исследователи обнаружили очень интересную окаменелость ихтиозавра, содержащую окаменелые останки еще одной крупной морской рептилии в желудке. Исследователи полагают, что ихтиозавр проглотил свою добычу незадолго до своей смерти и в конечном итоге окаменел. Открытие является старейшим из известных прямых доказательств того, что ихтиозавры были хищниками.

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Окаменелые останки были обнаружены на юго-западе Китая в 2010 году. Они свидетельствуют о существовании дельфиноподобного ихтиозавра, который разорвал на куски морскую рептилию размером чуть меньше его размера и проглотил ее. Затем более крупное существо почти сразу умерло и окаменело.

Ихтиозавр - это группа морских рептилий, появившихся в океане после массового вымирания в пермском периоде 250 миллионов лет назад. У этих существ были рыбоподобные тела, похожие на тела современного тунца, но они дышали воздухом, как дельфины и киты. Ученые полагают, что они, возможно, были высшими хищниками экосистем, но до открытия этого окаменелостей было мало доказательств.

Ихтиозавр перед смертью съел свою жертву
Ихтиозавр перед смертью съел свою жертву
slashgear.com

В 2010 году, когда окаменелость была впервые обнаружена, исследователи заметили большую выпуклость из других костей в брюшной полости животного. Исследование показало, что маленькие кости принадлежат другой морской рептилии, известной как Xinpusaurus xingyiensis. Существо меньшего размера было похоже на ящерицу с четырьмя гребными конечностями.

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Ученые утверждают, что они никогда не находили сочлененных останков большой рептилии в желудке гигантских хищников времен динозавров. Ранее по форме зубов и дизайну челюстей ученые догадались, что эти существа питались крупной добычей, но это первое прямое доказательство. Более крупное существо было почти 4,5 метров в длину, а жертва в его желудке была около 3,6 метров в длину.

Команда говорит, что последняя еда более крупного хищника, по-видимому, представляет собой среднюю часть существа от передних до задних конечностей. Неподалеку были найдены окаменелые останки хвостовой части хищного животного.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые открыли два новых вида ихтиозавра.

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Теги: ихтиозавр, открытие
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