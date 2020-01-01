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В Швейцарии прошел шоколадный дождь

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Выбросы на местном заводе стали причиной этого явления.
Последствия шоколадного дождя
Последствия шоколадного дождя
oltnertagblatt.ch

На этой неделе частицы какао-бобов просочились с производственного предприятия Lindt & Sprüngli AG, покрыв шоколадным дождем близлежащую территорию. Это произошло из-за того, что система вентиляции завода не работала должным образом.

Последствия шоколадного дождя
Последствия шоколадного дождя
oltnertagblatt.ch

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Местные жители были поражены, увидев коричневый слой пыли на автомобилях. Под подозрение попал завод Lindt & Sprüngli AG по производству шоколада.

На заводе подтвердили, что это "маленькие частицы жареных, измельченных кусочков какао-бобов". Считается, что они попали в окружающую среду из-за "неправильной работы системы вентиляции, которая иногда выбрасывает больше частиц в воздух". Однако эти частицы безвредны для человека и окружающей среды.

Последствия шоколадного дождя
Последствия шоколадного дождя
oltnertagblatt.ch

Lindt & Sprüngli в настоящее время работает над решением этой проблемы, "чтобы нормализовать выбросы". Как добавила пресс-секретарь Сара Таллнер, компания также будет нести ответственность за очистку автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что малазийские ученые создали шоколад, который не тает в жару.

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Теги: фото, шоколад, Швейцария
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