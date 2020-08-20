Чуть не врезавшийся в Землю астероид изменил орбиту полета
Ранним воскресным утром (16 августа) QG 2020 размером с автомобиль пролетел всего в 2950 километров над Индийским океаном, совершив самый близкий из известных пролетов, чуть не врезавшись в нашу планету.
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Хотя 2020 QG пережила столкновение, его путь в космосе был значительно изменен, говорят ученые.
"Действительно здорово видеть, как небольшой астероид приближается так близко, потому что мы видим, как гравитация Земли резко меняет его траекторию", - сказал Пол Чодас, директор Центра исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии. в заявлении. "Наши расчеты показывают, что этот астероид повернулся на 45 градусов или около того, когда он пролетал над нашей планетой".
Исследователи не узнали о существовании 2020 QG, пока Zwicky Transient Facility, обзорный телескоп в Южной Калифорнии, финансируемый Национальным научным фондом США и НАСА, не сделал снимок астероида, удаляющегося от Земли, через шесть часов после самого близкого сближения.
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Это изображение показывает 2020 QG как размытую полосу - неудивительно, учитывая, что космический камень летел со скоростью около 46700 км/ч. По словам Чодаса, как бы быстро это ни было, это немного медленнее, чем в среднем для астероида, сближающегося с Землей.
Есть много миллионов околоземных астероидов примерно того же размера, что и 2020 QG, которые, как считается, имеют ширину от от 3 до 6 метров. Такие крошечные космические камни очень трудно обнаружить, но они не представляют опасности для жизни на Земле.
"Если бы он [2020 QG] действительно находился на траектории удара, он, вероятно, превратился бы в огненный шар, поскольку бы распался в атмосфере Земли, что случается несколько раз в год", - написали представители НАСА в том же заявлении.
Однако большие астероиды вызывают некоторое беспокойство. Например, ученые считают, что космический камень шириной 10 км стал причиной гибели динозавров, когда он врезался в Землю 66 миллионов лет назад.
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НАСА обнаружило и отследило более 95% астероидов размером с гору в окрестностях Земли, и ни один из них не представляет опасности столкновения в обозримом будущем. Космическое агентство в настоящее время работает над составлением аналогичного всеобъемлющего каталога околоземных астероидов шириной не менее 140 м, которые в случае столкновения нанесут разрушительный ущерб в региональном масштабе.
Такая работа имеет практическое применение, помимо простого предупреждения людей о надвигающемся ударе. Эксперты говорят, что при достаточном уведомлении - по крайней мере, за несколько лет, желательно - человечество сможет отклонить приближающийся астероид.
Напомним, ранее сообщалось, что NASA проморгало крупный астероид.
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НАМЕДНИ, В СИРИИ, ЗАЕБ...ШИЛИ ЦЕЛОГО КАЦАПСКОГО ГЕНЕРАЛА! ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!!!
ГОРИ В АДУ "ХЕНЕРАЛ" ИПАНЫЙ
то пам'ять у неживого тіла є (живий у відкритому космосі, ага), то помітили його лише коли вже віддалявся, то таки врізався в землю, але не помітив і полетів собі далі
автор, випєй іаду