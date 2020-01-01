Спутник помог найти неизвестные ранее колонии пингвинов

Всего в Антарктиде насчитали 61 колонию.

Исследователи Британской антарктической службы (BAS) обнаружили 11 новых колоний нелетающих птиц с помощью спутниковых снимков, сделанных Европейской комиссией Copernicus Sentinel-2. Ученые ранее идентифицировали три из этих колоний - но еще не подтвердили их существование, - в то время как другие восемь групп были открытием.

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Таким образом, общее количество колоний императорских пингвинов в Антарктиде достигает 61, говорят исследователи в своей новой статье, опубликованной в журнале Remote Sensing in Ecology and Conservation. Это и хорошие, и плохие новости.

"Это означает увеличение примерно на 20 процентов количества мест размножения, но, поскольку большинство колоний кажутся маленькими, они могут увеличить общую популяцию только примерно на 5-10 процентов", - говорится в аннотации статьи. Это скромное увеличение колоний довело общее количество гнездящихся пар до 278 500, или около 557 тысяч пингвинов.

Тем не менее, это значительный прорыв, поскольку он представляет собой технологический шаг вперед в выявлении новых мест размножения императорских пингвинов. Обычно ученые из BAS, британского исследовательского центра, посвященного полярным регионам, ищут новые колонии, ища пятна гуано на льду. Так было последние 10 лет.

Известные колонии императорских пингвинов popularmechanics.co.za

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Даже в этом случае поиск птиц может быть трудным для ученых не только из-за того, что температура в местах размножения составляет всего -50 градусов по Цельсию, но и из-за того, что птицы расположены вдоль удаленных участков морского льда, которые часто недоступны. Поскольку "императоры" предпочитают места для размножения, расположенные рядом с коврами из морского льда, новые колонии особенно уязвимы для повышения температуры в результате изменения климата.

"Несмотря на то, что мы обнаружили эти новые колонии, это хорошая новость, но все места размножения находятся в тех местах, где последние модельные прогнозы предполагают, что императорские пингвины будут в упадке", - сказал Фил Тратан, глава отдела природоохранной биологии BAS, в подготовленном заявлении. "Птицы на этих участках, вероятно, являются "канарейками в угольной шахте" - нам нужно внимательно следить за этими участками, поскольку изменение климата повлияет на этот регион".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые из космоса подсчитали императорских пингвинов.