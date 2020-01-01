В лавовых туннелях Луны могут поместиться целые города

Такие же туннели могут находиться и на Марсе.

Новое исследование показывает, что Марс покрыт массивными лавовыми трубами с потолками высотой с Эмпайр-стейт-билдинг. А на Луне есть еще больше гигантских труб с высотой, которая затмевает дубайский Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире.

Ученые утверждают, что эти зияющие подземные пещеры, защищенные от суровой солнечной радиации, могут быть использованы как места для будущих баз людей.

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Лавовая трубка - это туннель под поверхностью мира, образованный интенсивным потоком расплавленной породы во время вулканического взрыва. На Земле их легче всего обнаружить, когда они рушатся, образуя длинные борозды. Частичные обвалы иногда образуют цепочки “световых люков“, которые открывают скрытые лавовые трубки. Исследователи предположили, что лавовые трубки могли существовать на Марсе и Луне, но в последние годы марсианские и лунные орбитальные аппараты передали изображения, показывающие, насколько распространены эти образования как на Красной планете, так и на нашей Луне. Теперь, как утверждают исследователи в новой статье, пришло время серьезно изучить их.

Вот почему: эти лавовые трубки действительно огромны и могут предложить более безопасную среду обитания, чем поверхность Луны или Марса.

“Самые большие лавовые трубки на Земле имеют максимальную [около] 40 метров ширины и высоты“, - сказал соавтор исследования Риккардо Поццобон, геолог из Университета Падуи, Италия. “Так похоже на очень большой туннель на автомагистрали“.

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Это определенно достаточно большое пространство, чтобы люди поместились внутри. Но на Марсе обрушившиеся лавовые трубы, как правило, примерно в 80 раз больше земных, их диаметр составляет от от 40 до 400 м. Исследователи обнаружили, что лунные лавовые трубки кажутся еще больше, а места обрушения в 300-700 раз больше земных. Лунные лавовые трубки, вероятно, находятся в диапазоне от от 500 до 900 м.

Огромный масштаб этих внеземных лавовых трубок, вероятно, является результатом низкой марсианской и лунной гравитации, а также различий в том, как вулканы воздействуют на эти тела по сравнению с Землей.

Чтобы оценить размер лунных и марсианских лавовых трубок, исследователи собрали трехмерные лазерные снимки своих собратьев - как разрушенных, так и неповрежденных - на Земле. Затем они собрали все доступные спутниковые изображения обрушившихся лавовых труб на Марсе и Луне и смоделировали размер неповрежденных труб на основе соотношений между разрушенными и неповрежденными туннелями на Земле.

Возможное место подземных туннелей NASA.gov

Исследователи пишут, что лавовые трубы делают привлекательную среду обитания для человека по ряду причин, включая защиту от метеоров, которые не так легко сгорают в тонкой марсианской и лунной атмосфере. Они также, вероятно, содержат полезные химические вещества, такие как водяной лед и летучие химические вещества, которые можно использовать для производства топлива. Толстый слой скальной породы над головой также может обеспечить защиту от солнечной радиации. И световые люки по-прежнему обеспечивают легкий доступ к поверхности.

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Прямо сейчас ближайшая задача - собрать больше информации о нетронутых лавовых трубах на Луне и Земле. Исследователи могут идентифицировать их только по спутниковым снимкам окон в крыше или обрушений. Но отличить световой люк от простой дыры в земле сложно. Исследователи ищут наклонные изображения отверстий, которые показывают пустоту под ними, или другие геологические намеки на близлежащую пещеру. Но ничто не сравнится с прямым исследованием, пишут исследователи.

Модели предполагают, что марсианские лавовые трубки с большей вероятностью разрослись до точки коллапса, когда планета была вулканически активна, и их труднее найти неповрежденной. Исследователи написали, что большая часть лунных трубок, вероятно, имеет прочную конструкцию. Это делает лунные лавовые трубы лучшими кандидатами для исследования.

Исследователи писали, что важно, чтобы ученые разработали подробный план исследования трубок. В настоящее время ни один марсоход не является достаточно автономным или оснащенным подходящим оборудованием для проведения таких исследований на Луне или Марсе. И перед тем, как спроектировать и запустить марсоход для выполнения этой задачи, спутники, оснащенные георадаром или другой технологией дистанционного зондирования, должны построить подробные карты подземных образований труб. Исследователи написали, что процесс обнаружения идеальных мест для проживания людей под Луной или Марсом, вероятно, займет много времени и будет включать множество промежуточных шагов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае строят самый большой в мире подводный туннель.