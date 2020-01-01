Интересный факт дня: Найдена родина всех пингвинов

И это не Антарктида.

Пингвины - единственное сохранившееся семейство нелетающих ныряющих птиц. В настоящее время они насчитывают не менее 18 видов, распространенных от полярных до тропических сред Южного полушария.

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История их диверсификации и адаптации к этой разнообразной среде остается противоречивой. Ученые использовали 22 новых генома 18 видов пингвинов, чтобы реконструировать порядок, время и место их диверсификации, отслеживать изменения в их тепловых нишах с течением времени и проверить соответствующую адаптацию в геноме.

Результаты показывают, что коронная группа пингвинов возникла в миоцене в Новой Зеландии и Австралии, а не в Антарктиде, как считалось ранее, и что Aptenodytes является сестринской группой по отношению ко всем другим существующим видам пингвинов.

Генная карта распространения пингвинов pnas.org

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Диверсификация родословной пингвинов в значительной степени была вызвана изменением климатических условий и открытием пролива Дрейка и связанной с этим интенсификацией Антарктического циркумполярного течения (АЦТ). Виды пингвинов интрогрессировали на протяжении большей части своей эволюционной истории, что могло способствовать расселению и смешению.

Изменения в тепловых нишах сопровождались адаптациями генов, регулирующих терморегуляцию и кислородный обмен. Оценки эффективных размеров популяции предков подтверждают, что пингвины чувствительны к климатическим изменениям, что представлено тремя различными демографическими траекториями в более глубокое время, наиболее распространенной (у 11 из 18 видов пингвинов) является увеличение адаптации генов между 40 и 70 тыс. лет назад, за которым последовал резкий спад во время последнего ледникового максимума. Последний эффект, скорее всего, является следствием общего снижения продуктивности морской среды после последнего оледенения.

Напомним, ранее мы узнали, что антарктический лед выделяет радиацию.