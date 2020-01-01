Адская жара: Зафиксирован планетарный температурный рекорд

В Долине Смерти в США температура достигла +54,4.

В Долине Смерти 16 августа температура достигла 130 градусов по Фаренгейту (+54,4 по Цельсию). Впервые с 1913 года в Долине Смерти стало так жарко, и, возможно, это абсолютный рекорд.

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Всемирная метеорологическая организация до сих пор считает, что в июле 1913 года самой высокой температурой, зарегистрированной на Земле, было +56,6. Но большинство метеорологов на самом деле не считают это надежным показателем. Старый рекорд в +56,6 градусов в Ливии до сих пор можно найти в книгах и энциклопедиях, но его уже давно считают неверным. Значение +56,6 в июле 2013 года в Долине Смерти также, вероятно, не верно.

Есть несколько показаний +53,8, которые действительно считаются точными, так что новым рекордом останется именно рекорд Долины Смерти. Осталось дождаться официального подтверждения и проверки оборудования, что действительно была установлена новая высокая температура для Земли.

Что еще более примечательно в такой жаре в Долине Смерти, так это то, что сейчас середина августа. Угол наклона солнца ниже, а дни короче, что снижает вероятность того, что там будет рекордно высокий уровень.

Напомним, ранее сообщалось, что в Антарктиде зарегистрировали новый температурный рекорд.