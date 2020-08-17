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Коронавирус разнесли шахтеры: Предложена новая теория появления Covid-19

Комментариев: 7
Коронавирус мог появиться еще в 2012 году.
Первые коронавирус могли подхватить шахтеры
Первые коронавирус могли подхватить шахтеры
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Ученые считают, что разрушительный вирус, унесший жизни более 760 000 человек по всему миру, на самом деле зародился в 1000 километрах от рынка Ухани. Об этом пишет The Sun.

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Восемь лет назад шесть горняков на шахте Модзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая заболели пневмонией после того, как потратили 14 дней на удаление фекалий летучих мышей. К сожалению, от болезни скончались трое рабочих.

Врач Ли Сюй, лечивший шахтеров, описывает, как у пациентов была высокая температура, сухой кашель, боли в конечностях и, в некоторых случаях, головные боли - все симптомы, которые теперь связаны с COVID-19, сказали вирусолог Джонатан Латам и молекулярный биолог Эллисон Уилсон.

Лэтэм и Уилсон, которые работают в некоммерческом проекте Bioscience Resource Project в Итаке, прочитали диссертацию, написанную китайским врачом, лечившим шахтеров.

"Доказательства, которые он содержит, заставили нас пересмотреть все, что, как мы думали, мы знали о происхождении пандемии COVID-19", - написали Лэтэм и Уилсон.

Лэтэм сказал New York Post, что коронавирус "почти наверняка ускользнул" из лаборатории Ухани.

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Шахтеров лечили так же, как и больных Covid-19 - вентиляцией, антикоагулянтами, стероидами и антибиотиками. Также шахтеры прошли тесты на гепатит, лихорадку и ВИЧ под наблюдением вирусолога Чжун Наньшаня - героя медицины, который справился со вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году. Врач отправил образцы тканей инфицированных шахтеров в лабораторию Ухани, откуда, по мнению многих, произошла утечка вируса.

Затем ученые в лаборатории обнаружили, что источником инфекции был коронавирус, похожий на атипичную пневмонию, от китайской рыжей подковообразной летучей мыши. Лэтэм и Уилсон считают, что вирус развился внутри шахтеров, а это значит, что он был адаптирован для людей.

Китайские официальные лица по-прежнему считают, что Covid-19 появился на рынке в Ухане в декабре 2019 года. Но многие ученые все еще сомневаются в его происхождении после того, как соответствующий рынок был очищен и закрыт официальными лицами, как только вирус начал распространяться.

 

Напомним, ранее сообщалось, что специалист назвал сроки победы над коронавирусом.

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Теги: коронавирус, Китай, шахтеры
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  17.08.2020, 15:56
Оценка:  +1
гость
Все-таки, ученые склоняются к версии, что разносчиками могут быть ...глубоководные вомбаты, блеать!
Идиоты тупые
гость  (аноним)  17.08.2020, 15:51
Оценка:  +1
гость
А чупакабра? - Не?
гость  (аноним)  17.08.2020, 15:50
Оценка:  -1
гость
А-а-а-а-а-а-а!!!

Путын, ввяди вайскааааааааааа!
гость  (аноним)  17.08.2020, 15:37
Оценка:  +1
гость
давайте поржем! ВОЗ уже ничего не может придумать, чтобы оправдать ограничения в мире
гость  (аноним)  17.08.2020, 15:37
Оценка:  0
гость
давайте поржем! ВОЗ уже ничего не может придумать, чтобы оправдать ограничения в мире
Мидди    17.08.2020, 14:33
Оценка:  +1
Мидди
Но тут же писали,что Италия озвучила,что у них в стране ещё в 12 году появилось много больных с ковидовскими симптомами.
Shyrik_22    17.08.2020, 15:37
Оценка:  -23
Shyrik_22
просто очередную сказку народу впаривают .
если народ перестал верить в 1 сказку, значит нужно придумать другую.
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