В океане нашли гигантского родственника мокрицы

Новый вид изоподы обнаружили возле Индонезии.

В морских глубинах нас, вероятно, подстерегают всевозможные увлекательные открытия. Теперь ученые вытащили нового монстра из вод у берегов Индонезии. Существо - новый вид "сверхгигантской" изоподы - огромного морского родственника обыкновенной мокрицы.

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Открытие было сделано во время экспедиции по изучению биоразнообразия в глубоководных районах Южной Явы 2018. На глубинах от 950 до 1260 м команда обнаружила два экземпляра гигантских равноногих, которые вскоре были определены как принадлежащие к новому виду.

Названный Bathynomus raksasa, голотип или физический экземпляр, который служит основой для описания и названия нового вида, представляет собой самца длиной 36,3 см , что делает его одним из самых больших гигантских изопод за всю историю человечества. Второй экземпляр - самка ростом 29,8 см. Помимо того, что они в среднем больше, команда отметила и другие отличия по сравнению с ближайшим известным видом, Bathynomus giganteus, включая более гладкую "кожу" и другие пропорции и формы тела.

"Идентификация этого нового вида является показателем того, насколько мало мы знаем об океанах", - говорит Хелен Вонг, автор исследования. "Нам, безусловно, есть что исследовать с точки зрения биоразнообразия морских глубин нашего региона".

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Команда говорит, что это открытие является примером глубоководного гигантизма, наблюдения, что некоторые существа, обитающие в глубине, имеют тенденцию вырастать намного больше своих родственников на мелководье или на суше. Большинство изопод имеют длину менее 10 мм, но 20 видов из рода "сверхгигантов" Bathynomus вырастают более чем в 30 раз.

Новое исследование было опубликовано в журнале ZooKeys.

Напомним, ранее сообщалось, что в океане нашли остатки древней морской воды.