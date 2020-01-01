NASA переименовало туманность из-за расизма

Туманность Эскимос решили назвать по-другому.

NASA прекратит использование определенных прозвищ для астрономических объектов, которые считаются расистскими, сообщило космическое агентство.

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Множество космических обсерваторий агентства собирают захватывающие изображения далеких космических объектов, которым Международный астрономический союз дал официальные обозначения (состоящие из аббревиатур и цифр). Но агентство также дает некоторым объектам наименования, которые не носят технический характер, чтобы сделать их более "дружественными для публики".

В течение многих лет коренные народы критиковали использование слова "эскимос" из-за его расистских корней. И, к сожалению, этим оскорбительным термином было прозвище, которое NASA использовало для планетарной туманности NGC 2392.

"Эскимос" широко рассматривается как колониальный термин с расистской историей, навязанный коренным народам арктических регионов. Большинство официальных документов перестали его использовать", - говорится в заявлении космического агентства от 5 августа. В заявлении неясно, какая потенциальная критика или обсуждения вызвали это изменение.

Кроме того, агентство добавило: "NASA также больше не будет использовать термин "галактика сиамских близнецов" для обозначения NGC 4567 и NGC 4568, пары спиральных галактик, обнаруженных в скоплении галактик в Деве. В дальнейшем NASA будет использовать только официальные данные.

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"Я поддерживаю нашу переоценку названий, которыми мы называем астрономические объекты", - говорится в заявлении Томаса Зурбухена, помощника администратора NASA по научным миссиям. "Наша цель состоит в том, чтобы все имена соответствовали нашим ценностям разнообразия и инклюзивности, и мы будем активно работать с научным сообществом, чтобы помочь в этом. Наука для всех, и каждый аспект нашей работы должен отражать эту ценность".

Хотя еще не ясно, какими будут следующие практические шаги NASA для предотвращения использования языка вражды, в заявлении агентства говорится, что оно "исследует использование неофициальной терминологии для космических объектов в рамках своей приверженности разнообразию, справедливости и инклюзивности". Агентство добавило, что оно будет работать с экспертами по разнообразию, инклюзивности и равноправию в астрономических и физических науках для получения рекомендаций.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA заплатит $35000 за концепт женского туалета.