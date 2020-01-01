Найдена самая быстрая звезда в нашей галактике

Ее скорость - 8% от скорости света.

В центре нашей галактики находится Стрелец A * (Sgr A *), огромная черная дыра, масса которой примерно в четыре миллиона раз больше массы нашего Солнца. По сообщению Cnet, она настолько большая, что его гравитационные эффекты чрезвычайно велики, и их можно обнаружить, посмотрев на звезды в непосредственной близости от нее.

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На орбите Sgr A * находится горстка звезд (и несколько загадочных объектов), связанных в космическом двухступенчатом движении с невидимым монстром, движущимся с невероятной скоростью.

А астрономы только что открыли самую быструю из них, максимальную скорость которой около Sgr A * составляли 8% от скорости света.

В исследовании, опубликованном во вторник в The Astrophysics Journal, изучалась область вокруг Sgr A * в поисках характерных признаков звезд. Предыдущие исследования обнаружили десятки звезд, движущихся вокруг сверхмассивной черной дыры по весьма необычным орбитам. Эта группа звезд известна под общим названием S-звезды, и некоторые из них вращаются невероятно близко к черной дыре, что затрудняет их обнаружение.

Но исследовательская группа, используя инструменты, установленные на Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили, просмотрела изображения, сделанные в период с 2004 по 2016 год, добавив пять новых звезд, S4711-S4715, и отслеживая их движения вокруг Sgr A *. Их результаты показывают больше доказательств того, что определенная популяция звезд вращается вокруг Sgr A * на расстояниях, сопоставимых с размером нашей Солнечной системы.

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Флориан Пайскер, астроном из Кельнского университета в Германии, и его команда интенсивно изучали область космоса, близкую к черной дыре. В январе они сообщили о наблюдениях звезды S62. Их наблюдения, опубликованные в Astrophysics Journal, показали, что S62 обращается вокруг черной дыры каждые 9,9 лет, что дает ей самый короткий орбитальный период и делает ее самой быстрой звездой, которая пролетает вокруг черной дыры Млечного Пути.

Но согласно новым данным Пайскера и его коллег, S62 потеряла оба своих рекорда.

Согласно Telegram астронома, одна из недавно открытых звезд, S4711, обращается вокруг черной дыры Млечного Пути каждые 7,6 лет, что является рекордом по самому короткому периоду обращения.

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Другая звезда, S4714, еще более экстремальна. Он не совсем так близка к Sgr A *, как S4711, но движется вокруг черной дыры со скоростью 8% от скорости света. С такой скоростью звезда движется примерно 24000 километров в секунду, что означает, что она может сделать один полный круг вокруг Земли чуть более чем за 1,5 секунды.

Сильно эксцентричные орбиты S-звезд - это не просто космические диковинки; звезды помогают установить дополнительные доказательства общей теории относительности Эйнштейна. Теория предсказывает, как взаимодействуют пространство, время и гравитация, и предполагает, что огромные плотные объекты, такие как черные дыры, могут искривлять пространство вокруг себя. Изучая S-звезды, астрономы могут увидеть некоторые движения, предсказанные теорией Эйнштейна. Группа из Института Макса Планка недавно сделала это, когда в начале этого года изучила звезду S2 и обнаружила, что она строго придерживается теории Эйнштейна.

Команда считает, что улучшенный анализ данных может дать еще больше информации о пространстве вокруг Sgr A *, и они ожидают, что в ближайшем будущем будет обнаружено больше звезд на чрезвычайно узких орбитах. Чрезвычайно большой телескоп, который, как ожидается, начнет работать в 2025 году, будет собирать в 13 раз больше света, чем любой оптический телескоп, действующий сегодня, и должен помочь обнаружить еще несколько.

Напомним, ранее сообщалось, что холодная звезда разразилась гигантской вспышкой.