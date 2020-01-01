Интересный факт дня: Акулы умеют дружить

Серые рифовые акулы кооперируются ради добычи.

Как показало четырехлетнее исследование на удаленном атолле Пальмира в Тихом океане, серые рифовые акулы годами тусуются с одними и теми же "друзьями" в одном месте.

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"Мы не думаем об акулах как о социальных животных, но у них есть социальные группы", - говорит Яннис Папастаматиу из Международного университета Флориды.

Серые рифовые акулы (Carcharhinus amblyrhynchos) наиболее активны ночью. В течение дня они возвращаются в определенное место на рифе, образуя группы по 20 особей или около того. Днем они ловят добычу, но едят меньше, чем ночью.

Чтобы изучить социальное поведение акулы, Папастаматиу и его коллеги пометили около 40 особей с помощью акустических передатчиков, каждый из которых излучает уникальный высокочастотный звук. Срок службы батарей передатчиков составляет четыре года. Сеть из 65 приемников зафиксировала любую помеченную акулу, которая подошла ближе 300 метров или около того к любому приемнику.

Запись показывает, что социальные группы серых рифовых акул удивительно стабильны: одни и те же особи объединяются год за годом, а перемещения между группами редки.

"Они намеренно общаются с одними и теми же особями", - говорит Папастаматиу. Это говорит о том, что они могут распознавать других акул индивидуально, хотя не ясно, как они это делают.

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Также неясно, охотятся ли одни и те же акулы вместе, когда ночью покидают дом. В то время как считалось, что серые рифовые акулы охотятся в основном на рифах, исследователи обнаружили, что они ловят большую часть своей добычи ночью в открытых водах, слишком далеко от рифа, чтобы их могла обнаружить сеть приемников.

Папастаматиу описывает осоьбей, с которыми общается любая акула, как партнеров, а не друзей. "Они не друзья в смысле эмоциональной связи друг с другом", - говорит он.

Команда не видела никаких признаков того, что одна акула намеренно помогает другим, но, охотясь вместе, акулы могут увеличить шансы поимки добычи. Акула, первой заметившая добычу, может проиграть, но со временем преимущества должны выровняться по группе.

Серые рифовые акулы необычны среди акул как социальные животные. Другие виды, такие как большой молот-молот, проводят большую часть времени в одиночестве.

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