Вселенная оказалась на удивление гладкой

Стандартную модель космологии могут пересмотреть.

Используя наблюдения, сделанные из обсерватории, исследователи нанесли на карту скопления материи Вселенной (карта была наложена на небо в масштабе). Желтые цвета указывают на более плотные области космоса, а розовый - на более низкую sciencenews.org

Новое измерение показывает, что Вселенная менее комковатая, чем предполагалось, сообщают физики в серии статей, опубликованных 30 июля на arXiv.org. Это несоответствие может указывать на что-то не так с пониманием учеными космоса.

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Чтобы определить космическую комковатость, исследователи изучили ориентацию 21 миллиона галактик с помощью Кило-градусного обзора обсерватории Паранал в Чили. Когда свет от этих галактик проходит через Вселенную, его траектория искривляется массивными объектами, и это явление называется гравитационным линзированием. Это линзирование приводит к тому, что вытянутые формы галактик выглядят слегка выровненными, а не ориентированными случайным образом.

В сочетании с дополнительными данными из других обзоров неба это сопоставление дает количественную оценку того, сколько вещества во Вселенной сгруппировано вместе. Исследователи обнаружили, что Вселенная примерно на 10 процентов более однородна или более гладкая, чем предсказывалось на основе света, выпущенного сразу после Большого взрыва, космического микроволнового фона. Предыдущие результаты намекали на несоответствие, но новое измерение подтверждает, что несогласие - не случайность.

Если измерения верны, несоответствие может указывать на пробел в стандартной модели космологии, теории, которая описывает, как Вселенная изменилась с течением времени.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые доказали существование Вселенной до Большого взрыва.