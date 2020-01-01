Венера и метеорный поток: Что можно увидеть в августовском небе

С 11 августа можно будет наблюдать интересные астрономические явления.

Астрономы-любители и наблюдатели за небом ждут в августе два крупных небесных события, происходящих почти одновременно. Те, кто смотрит в небо в предрассветные часы этого месяца, смогут увидеть, как метеорный поток Персеиды достигает своего годового пика утром 11, 12 и 13 августа. В то же время самой яркой планетой на небе будет Венера.

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Лучше всего увидеть Венеру можно будет на востоке перед восходом солнца 12 или 13 августа. Это означает, что наблюдатели смогут одновременно наблюдать за ежегодным метеорным потоком Персеид и самой яркой Венерой.

Пройдет почти десять лет, прежде чем два небесных события одновременно достигнут своего пика в августе 2028 года. Единственным недостатком будет то, что пик Персеиды будет несколько затенен лунным светом, поскольку 11 августа Луна достигнет своей последней четверти фазы. В эту лунную фазу Луна восходит в полночь, как раз тогда, когда наступают Персеиды.

Для новичков в наблюдении за небом, пик Персеид приходится на середину августа, и они считаются самым сильным метеорным дождем года с очень быстрыми и яркими метеорами. Метеоры обычно оставляют за собой длинные "следы", когда проходят через атмосферу.

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За час можно увидеть от 50 до 100 метеоров, и, поскольку они происходят в теплые летние месяцы, их легко увидеть. Персеиды также известны созданием огненных шаров, которые представляют собой более крупные взрывы света и цвета, которые сохраняются дольше, чем средняя метеорная полоса. Космический мусор, образующий ежегодный метеорный поток, происходит от кометы 109P / Свифта-Туттля, которой требуется 133 года для обращения вокруг Солнца и последний раз вошел в нашу Солнечную систему в 1992 году.

Напомним, ранее сообщалось, что по атмосфере Венеры несется гигантская волна.