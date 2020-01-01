Интересный факт дня: Наши кости сделаны из погибших звезд

Сверхновые при взрыве выкидывают кальций в космос, а уже потом мы вбираем его в себя по мере взросления.

Кальций - это то, что больше всего ассоциируется с молоком, зубами и костями. Что может вызвать удивление, так это то, что большая часть кальция во Вселенной, включая кальций внутри наших тел, образовалась в результате гибели звезд. Ученые изучают богатые кальцием сверхновые, тип звездного взрыва, настолько редкого, что астрофизики пытаются найти и изучить их.

Из-за их редкости природа этого типа сверхновых и механизм создания кальция так и остались загадкой. Команда исследователей из Северо-Западного университета, возможно, раскрыла истинную природу этих загадочных событий. Впервые сверхновая, богатая кальцием, была изучена с помощью рентгенографии.

Кальций образовывается при взрыве сверхновой northwestern.edu

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Рентгеновское изображение предоставило беспрецедентный взгляд на звезду в течение последнего месяца ее жизни и возможного взрыва. Результаты исследования показали, что богатая кальцием сверхновая звезда является компактной звездой, которая выделяет наружный слой газа на последних этапах своей жизни. Когда звезда взрывается, вещество сталкивается с рыхлым материалом во внешней оболочке, и производятся огромные яркие рентгеновские лучи.

Взрыв вызывает очень высокие температуры и высокое давление, которые заставляют ядерный синтез производить кальций. Из-за того, что этот тип сверхновой встречается так редко, ученые говорят, что они никогда не знали, что привело к образованию богатой кальцием сверхновой. Исследователи говорят, что, заглянув внутрь звезды в последний месяц перед тем, как она взорвалась, они смогли увидеть ранее не исследованную территорию и открыть новые возможности для изучения.

Местонахождение сверхновой northwestern.edu

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До использования рентгеновских наблюдений у науки была только косвенная информация о том, что сверхновые, богатые кальцием, могут быть. Команда говорит, что теперь может уверенно исключить несколько возможностей. Сверхновые, которые изучала команда, это SN 2019ehk. Его короткое свечение говорит о том, что звезда потеряла очень небольшое количество материала прямо перед тем, как взорваться, и материал все еще был рядом. До взрыва никто не знал, что звезда существует, так как она была слишком тусклой, чтобы ее можно было наблюдать.

Напомним, ранее мы узнали, что Земля начнет вращаться быстрее.