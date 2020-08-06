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Раскрыта тайна движения сперматозоидов

Комментариев: 1
Ранее считалось, что сперматозоиды двигаются за счет жгутиков.
Сперматозоиды двигаются, синхронизируя жгутик и вращение
Сперматозоиды двигаются, синхронизируя жгутик и вращение
freepik.com

Движения жгутиков направляет сперматозоиды через женский репродуктивный тракт и жизненно важен для размножения. Жгутиковые волны генерируются тысячами асимметричных молекулярных компонентов. Тем не менее, как это ни парадоксально, движение вперед возникает благодаря симметричному жгутиковому движению из стороны в сторону. Это привело к преобладанию симметричных гипотез жгутикового контроля.

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Однако молекулярная асимметрия должна заставлять плавать сперматозоид по кругу. Ученые рассмотрели сперматозоиды при помощи высокоскоростной трехмерной (3D) микроскопии. Выяснилось, что имеется два совместных поперечных контроля: асимметричная бегущая волна создает односторонний удар, а пульсирующая стоячая волна вращает сперматозоид для равномерного перемещения.

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Таким образом, симметрия движения достигается с помощью асимметрии движения жгутика и тела сперматозоида, создавая оптическую иллюзию двусторонней симметрии в 2D-микроскопии. Это показывает, что жгутик сперматозоидов асимметрично контролируется и анизотропно регуляризован за счет передачи быстрого сигнала. Это и позволяет сперме плыть вперед.

Напомним, ранее сообщалось, что на МКС попытаются зачать ребенка.

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Теги: сперматозоиды
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
igorevich777    06.08.2020, 12:44
Оценка:  0
igorevich777
Вот тайна, движение то ерунда, сейчас мода записей разговоров. Когда будет?
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