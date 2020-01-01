Интересный факт дня: Расизм передается по наследству

Ученые обнаружили расистские гены.

Black Lives Matter (BLM) - это антирасистское движение в Соединенных Штатах, основанное как реакция на многие случаи расизма и жестокого насилия со стороны полиции в отношении чернокожих. Движение получило широкую международную поддержку в 2020 году после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Убийство вызвало цепь демонстраций по всему миру.

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Смерть гражданина США Джорджа Флойда вызвала демонстрации во всем мире. Тем не менее, насилие со стороны полиции в отношении уязвимых групп и меньшинств не является чем-то новым. Как расистские взгляды и методы могли пережить столько поколений?

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings Национальной академии наук (PNAS), вера в то, что некоторые группы превосходят другие, находится под сильным влиянием генетики.

Исследователи выяснили, почему некоторые установки появляются одновременно. Это может, например, применяться к восприятию одних групп, которые лучше других, или к восприятию того, что определенные этнические и культурные группы более способны принимать решения в обществе.

Предыдущие исследования показали, что такие мнения часто появляются вместе, и что окружающая среда лишь редко формирует их.

Может быть, мы рождены с предрасположенностью к определенным политическим взглядам? Согласно результатам, ответ - да.

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"Люди, которые придерживаются одинаковых взглядов, также, по-видимому, имеют одни и те же гены", - сказал Томас Хаарклау Клеппесто, доктор философии. научный сотрудник факультета психологии Университета Осло.

Около 2000 взрослых норвежских близнецов, идентичных и неидентичных, ответили на вопросник, чтобы измерить их ориентацию на социальное доминирование (SDO), черту личности, где высокий балл указывает на предпочтение социальной иерархии.

Участники должны были высказать свое мнение по восьми политическим предложениям, таким как строгий иммиграционный контроль и депортация цыган. Предыдущие исследования обнаружили, что эти предложения соотносятся с SDO.

Исследователи рассуждали следующим образом: если бы политические взгляды идентичных близнецов были более схожими, чем среди неидентичных, причина была бы генетической. Идентичные близнецы делят 100 процентов своих генов, в то время как неидентичные разделяют 50 процентов.

Как и ожидалось, исследователи обнаружили связь между SDO и политическими взглядами. Например, те, кто предпочитал иерархическую структуру в обществе, часто желали ужесточить иммиграционный контроль и сократить помощь другим странам.

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Тем не менее, результаты также показали, что SDO людей имеет генетическую связь со всеми восемью измеренными политическими взглядами. По словам Клеппесто, это может частично объяснить связь между политическими взглядами.

"Мы не считаем, что наш геном напрямую контролирует наши политические взгляды. Однако мы предполагаем, что мы рождаемся с предрасположенностью, которая со временем усиливается, например, когда мы находим друзей с аналогичными предпочтениями", - сказал Клеппесто.

Исследователи полагают, что вы можете родиться с личностной чертой, которая может привести вас в среду, где она применяется. Так называемая активная корреляция между геном и окружающей средой является широко известным явлением в поведенческой генетике.

Лейф Эдвард Оттесен Кеннэйр, профессор психологии в Норвежском университете науки и технологии (NTNU), считает, что исследование Клеппесто подтверждает предыдущие исследования.

"Мы давно знаем, что существует генетическая база для отношений или политической ориентации. Подобные исследования позволяют нам назвать это общим открытием", - сказал Кеннэйр.

Он добавил, что исследователи также предоставили новые знания.

"Например, они обнаружили, что наши гены могут дать нам политическую индивидуальность. Однако это на уровне группы. Мы также развиваемся во взаимодействии с окружающей средой".

Исследование показывает, что воспитание и семейные отношения оказывают незначительное влияние. Если вы чувствуете, что вы и ваша семья похожи, генетика является наиболее важной причиной, считает Кеннэйр.

Напомним, ранее мы узнали, что секс заставляет нас врать.