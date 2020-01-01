Искусственный интеллект напишет пьесу для театра

Премьера должна состояться в начале 2021 года.

Исследователи из Карлова университета, Театра Сванды и Академии исполнительских искусств в Праге в настоящее время работают над интригующим исследовательским проектом, который объединяет искусственный интеллект и робототехнику с театром. Основная цель их проекта - использовать искусственный интеллект для создания инновационного театрального представления, премьера которого ожидается в январе 2021 года.

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"Основная идея нашего исследования исходила от Томаша Студеника, новатора, который заметил, что приближается 100-летний юбилей театральной пьесы R.U.R.", - сказал Рудольф Роза, один из исследователей, проводивших исследование. "Это был ключевой момент для робототехники, поскольку идея робота, включая само слово "робот", была придумана Карелом Чапеком и его братом Йозефом, который написал эту пьесу". Томаш подумал, что это следует должным образом отметить, и придумал с идеей перевернуть историю: 100 лет назад человек написал театральную пьесу о роботах; что если сегодня роботы написали театральную пьесу о людях? "

Прежде чем приступить к работе над своим проектом, исследователи изучили предыдущую литературу, в которой изучался потенциал методов искусственного интеллекта для создания поэзии, музыки, картин или других форм искусства. Хотя в настоящее время существует большое количество работ, посвященных искусству, производимому машинами, в том числе те, в которых компьютерные методы использовались для создания диалогов или идей для театральных пьес. Автоматическое создание целого театрального представления является весьма сложной задачей.

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Роза и его коллеги решили разделить производство своей пьесы на несколько частей. Их план состоит в том, чтобы использовать подход, получивший название "иерархическая генерация", что влечет за собой разделение генерации большого объема текста на меньшие управляемые части. В то время как другие исследовательские группы использовали этот подход для создания диалогов, сценариев или других текстов в прошлом, очень немногие пытались использовать его для создания всей пьесы.

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"Благодаря приближающейся годовщине наша главная цель ясна и определена: к январю 2021 года нам нужно подготовить пьесу к премьере", - пояснил Роза. "Поскольку его будет выполнять профессиональная театральная группа, нам нужно подготовить сценарий в сентябре, чтобы было достаточно времени для инсценировки, репетиций и т. Д. Таким образом, несмотря на то, что мы разрабатываем общий инструмент для создания театральных сценариев, на данный момент нам действительно нужно сгенерировать только один сценарий".

До сих пор исследователи начали экспериментировать с языковой моделью, прошедшей предварительную подготовку, под названием GPT-2. Это модель с открытым исходным кодом, разработанная консорциумом OpenAI и обученная на большом количестве онлайн-текстов на английском языке. Первые результаты их испытаний изложены в документе, предварительно опубликованном на arXiv.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился превращать зиму в лето.