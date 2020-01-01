Реки на Марсе могли возникнуть без воды

Причудливый ландшафт Красной планеты объяснили движением льдов.

Анализ Character Geoscience, который появился на фоне множества новых миссий на Марс, пытающихся выяснить наличие воды в прошлом планеты, ставит под сомнение доминирующее представление о том, что планета пережила теплый климат со значительным количеством жидкости. вода, которая и создала современный пейзаж.

Ученые из Канады и Соединенных Штатов исследовали более 10 000 марсианских долин, которые сравнили с каналами на Земле, которые были вырезаны ледниками.

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"В течение последних 40 лет предполагалось, что в то время реки текли на Марсе, размывая и порождая все эти долины", - заявила руководитель исследования Анна Грау Галофр в заявлении, обнародованном Колледжем Британской Колумбии.

Но эти формации представлены в большом разнообразии, "что говорит о том, что было много процессов, вырезавших их", - добавила она.

Ученые выявили сходства в отношении некоторых марсианских долин и подледниковых каналов острова Девон в канадской Арктике, который был назван "Марс на Земле" за свои бесплодные, замерзшие долины.

Авторы анализа говорят, что их результаты показывают, что некоторые марсианские долины могли быть сформированы за 3,8 миллиарда лет назад талой водой под ледниковыми щитами, что, как они сообщили, согласуется с местным моделированием погоды, предсказывающим, что мир был бы намного прохладнее.

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"Результаты показывают, что только небольшая часть сетей долин соответствует нормам эрозии площади питьевой водой, что резко контрастирует с традиционным подходом", - отметил соавтор Марк Джеллинек.

Geoscience отметила, что знание климатических ситуаций "в начале миллиарда лет истории Марса важно для принятия решения о том, был ли мир когда-либо пригоден для жизни"».

"Ледяной покров обеспечил бы дополнительную защиту и стабильность талой воды, а также обеспечивал бы защиту от фотоэлектрического излучения в отсутствие магнитного поля, который Марс потерял миллиарды лет назад", - говорится в сообщении Колледжа Британской Колумбии.

Анализ проводится сразу после того, как NASA запустило свой марсоход Perseverance, чтобы увидеть признаки древней микробной жизни на Красной планете.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало карту водяного льда на Марсе.