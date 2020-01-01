У динозавра впервые обнаружили рак

Остеосаркома обнаружена у центрозавра.

Сотрудничество под руководством Королевского музея Онтарио (ROM) и Университета МакМастера привело к открытию и диагностике агрессивного злокачественного рака кости - остеосаркомы - впервые у динозавра. Ранее у динозавров не было зарегистрировано ни одного злокачественного рака (опухоли, которые могут распространяться по всему телу и иметь серьезные последствия для здоровья). Статья была опубликована 3 августа в престижном медицинском журнале The Lancet Oncology.

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Рассматриваемая раковая кость - это малоберцовая кость (нижняя кость голени) от Centrosaurus apertus, рогатого динозавра, который жил 76-77 миллионов лет назад. Найденный в Провинциальном парке Динозавров в Альберте в 1989 году, сильно искаженный конец окаменелости первоначально представлял собой заживающий перелом. Отмечая необычные свойства кости во время поездки в Королевский музей Тиррелла в 2017 году, доктор Дэвид Эванс, Джеймс и Луиза Темерти решили продолжить исследование с использованием современных медицинских методов. Они собрали команду из междисциплинарных специалистов и медицинских работников в таких областях, как патология, радиология, ортопедическая хирургия и палеопатология. Команда повторно оценила кость и приблизилась к диагнозу аналогично тому, как он будет подходить для диагностики неизвестной опухоли у пациента-человека.

"Диагностика агрессивного рака, подобного этой, у динозавров была труднодостижимой и требует медицинской экспертизы и многочисленных уровней анализа для правильной идентификации", - говорит Кроутер, который также является донором и волонтером Royal Patrons Circle в ROM. "Здесь мы показываем безошибочную подпись прогрессирующего рака кости у рогатого динозавра возрастом 76 млн лет - первого в своем роде. Это очень захватывающе".

Сравнение тонких срезов раковой голени (слева) и нормальной голени кости рогатого динозавра Centrosaurus apertus. Окаменелости были тонкими срезами, чтобы сравнить микроструктуру кости и правильно диагностировать остеосаркому Royal Ontario Museum/McMaster University

После тщательного изучения, документирования и заброса кости команда провела компьютерную томографию (КТ) с высоким разрешением. Затем они разрезали ископаемую кость и исследовали ее под микроскопом, чтобы оценить ее на костно-клеточном уровне. Мощные инструменты трехмерной КТ реконструкции были использованы для визуализации прогрессирования рака через кость. Используя этот строгий процесс, исследователи установили диагноз остеосаркомы.

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Чтобы подтвердить этот диагноз, они сравнили окаменелость с нормальной фибулой динозавра того же вида, а также с фибулой человека с подтвержденным случаем остеосаркомы. Ископаемый образец взят от взрослого динозавра с запущенной стадией рака, который мог проникнуть в другие системы организма. И все же он был найден в огромном костяном ложе, что свидетельствует о его смерти как части большого стада центрозавров, пострадавшего от наводнения.

"Голень показывает агрессивный рак на поздней стадии. Рак имел бы пагубные последствия для человека и сделал бы его очень уязвимым для грозных тиранозавров того времени", - говорит Эванс, эксперт по этим рогатым динозаврам. "Тот факт, что этот динозавр, поедающий растения, жил в большом, защищающем стаде, возможно, позволил ему выжить дольше, чем обычно при такой разрушительной болезни".

Остеосаркома - это рак кости, который обычно возникает на втором или третьем десятилетии жизни. Это разрастание неорганизованной кости, которая быстро распространяется как через кость, в которой она возникает, так и в другие органы, включая чаще всего легкое.

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"Удивительно и вдохновляюще видеть подобное междисциплинарное усилие, которое мы используем при диагностике и лечении остеосаркомы у наших пациентов, что приводит к первому диагнозу остеосаркомы у динозавра", - говорит Сепер Эхтиари, резидент ортопедической хирургии в университете МакМастер. "Это открытие напоминает нам об общих биологических связях по всему животному царству и подтверждает теорию, что остеосаркома имеет тенденцию воздействовать на кости, когда и где они растут наиболее быстро".

Это исследование направлено на установление нового стандарта для диагностики неясных заболеваний в окаменелостях динозавров и открывает двери для более точных и более определенных диагнозов. Установление связей между болезнями человека и болезнями прошлого поможет ученым лучше понять эволюцию и генетику различных заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось, что была обнаружена самая древняя раковая опухоль.