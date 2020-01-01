Над марсианским вулканом образовалось странное облако

Это облако не от самого вулкана.

Странное длинное облако образовывалось так много раз над одним и тем же марсианским вулканом, что ученые дали ему название. Познакомьтесь с Удлиненным Облаком Arsia Mons (Арсия Монс) или AMEC. Его длинный яркий след стал знакомой чертой над вершиной, известной как Арсия Монс, к юго-востоку от более известного Олимпа Монса. Ученые утверждают, что хотя облако появляется и исчезает над вулканом, оно образовано не самим вулканом.

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"Мы изучали этот интригующий феномен и ожидали увидеть такую ​​облачную форму", - говорит доктор философии Хорхе Эрнандес-Бернал, ведущий автор продолжающегося исследования.

"Это вытянутое облако образуется каждый марсианский год в течение этого сезона вокруг южного солнцестояния и повторяется в течение 80 или более дней", - сказал Эрнандес-Бернал. "Тем не менее, мы еще не знаем, являются ли облака всегда такими впечатляющими".

До сих пор, согласно ESA, ученые обнаружили, что облачная стрелка достигли 1800 километров. Хвостоподобная структура сделана из водяного льда, и, несмотря на его расположение над Арсией Монс, она не образована самим вулканом, утверждают ученые, а вместо того, как местные ветры взаимодействуют с топографией.

Облако на Марсе ESA

Удлиненное Облако Арсии Монс не просто приходит, ненадолго задерживается, а затем рассеивается. Оно формируется и исчезает в течение нескольких часов каждое местное утро, а затем возвращается на следующий день. Это затрудняет изучение странного облака с орбиты вокруг Красной планеты.

Но Mars Express обладает уникальной квалификацией для этого. Он несет в себе инструмент, называемый камерой визуального мониторинга, который может сфотографировать необычайно широкий участок планеты в одном кадре. И орбита космического корабля выстраивается, чтобы представить Арсию Монс в поле зрения в утренние часы, когда видно облако

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"Масштабы этого огромного облака не видны, если ваша камера имеет только узкое поле зрения, или если вы наблюдаете только днем", - сказала Элени Раванис, аспирант команды визуального мониторинга. "К счастью для Mars Express, высокоэллиптическая орбита космического корабля, в сочетании с широким полем зрения прибора VMC, позволяет нам делать снимки, охватывающие большую часть планеты рано утром. Это означает, что мы можем поймать его!"

Напомним, в последний раз ученые обнаружили Удлиненное Облако Арсии Монс в сентябре и октябре 2018 года. Сейчас и снова, дни самые короткие в году в северном полушарии Красной планеты и самые длинные в году в южном полушарии. Сама Арсия Монс расположена чуть южнее марсианского экватора и простирается на высоту около 20 км.

Ученые надеются, что, продолжая изучать странное облако, они смогут начать понимать, как давно оно появляется и почему оно появляется только по утрам.