Интересный факт дня: Марихуана может убивать рак

Речь идет о модифицированном растении.

Хорошо известно, что химические соединения, содержащиеся в каннабисе, особенно каннабидиол (КБД), эффективны при лечении симптомов многих форм рака. Но теперь есть доказательства того, что он может вылечить болезнь, атакуя раковые клетки.

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Исследователь рака Мэтт Дун из Университета Ньюкасла в Австралии недавно завершил трехлетнее исследование, показывающее, что конкретный модифицированный штамм каннабиса разрушителен для некоторых типов раковых клеток, оставаясь безвредным для собственных клеток человеческого организма.

Лабораторные тесты, проведенные в Медицинском исследовательском институте Университета Ньюкасла и Хантера, показали, что модифицированная форма лекарственного каннабиса может убивать или ингибировать раковые клетки, не воздействуя на нормальные клетки, показывая его потенциал в качестве лечения, а не просто лекарства для облегчения.

Рассматриваемый штамм, названный Eve, был модифицирован таким образом, чтобы он содержал менее 1% ожидаемого количества тетрагидроканнабинола (ТГК), соединения, связанного с ощущением насыщения каннабисом, при этом одновременно имея очень высокое количество КБД.

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Дун и их команда работали с Австралийской группой естественной терапии (ANTG), чтобы разработать штамм и провести необходимое тестирование, чтобы определить его потенциал в качестве вмешательства при раке.

"ANTG хотели, чтобы я проверил его на наличие рака, поэтому мы изначально использовали клетки лейкемии и были действительно удивлены их чувствительностью. В то же время каннабис не убивал ни нормальные клетки костного мозга, ни нормальные здоровые нейтрофилы (лейкоциты)", - говорит Дун.

Затем ученые поняли, что был задействован механизм отбора рака, и они провели последние пару лет, пытаясь найти ответ.

Следующие шаги будут включать тестирование штамма на другие типы раковых клеток и ученые хотят убедить регуляторов по всему миру серьезно относиться к тестированию каннабиса. Такие исследования, как те, которые проводил Дун, трудно провести в местах, где каннабис все еще считается опасным и незаконным наркотиком, таких как США, где по-прежнему классифицируется как одно из веществ, включенных в список, наряду с героином.

Напомним, ранее мы узнали, что богатых и бедных разделяют бактерии.