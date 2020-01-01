Спутники Илона Маска помешали наблюдать за кометой NEOWISE

Спутники попали на снимки астрономов.

Создание спутникового интернета звучит достаточно альтруистично, обеспечивая доступ к Сети в удаленных местах на Земле. Однако Starlink уже давно подвергается критике со стороны научного сообщества, особенно в области астрономии, за загрязнение ночного неба и затруднение, если не невозможность, четкого обзора небесных объектов с Земли. На прошлой неделе ситуация сложилась непросто, когда астрофотографы делали снимки свои кометы, но фото испортили десятки спутников SpaceX Starlink.

Спутники на фоне кометы twitter.com

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NEOWISE была в самой близкой точке к нашей планете в прошлый четверг, когда астрономы-любители и профессионалы достали свое оборудование, чтобы запечатлеть этот исторический момент. К сожалению, этот редкий момент был омрачен несколькими спутниками Starlink, которые оставили следы, столь же заметные, как комета, в течение длительной выдержки. Фотограф Даниэль Лопес собрал 17 из 20 снимков, чтобы показать, как эти спутники коллективно испортили пролет кометы.

Один спутник тоже может помешать сделать снимок twitter.com

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Ситуацию можно было бы сгладить, учитывая, что более сильное оборудование не подвержено влиянию световых полос, оставленных этими спутниками. Однако, учитывая, что комета не будет пролетать так близко к Земле в течение еще 6800 лет, нетрудно понять, насколько разочарованы астрофотографы. Однако даже за пределами этого единственного случая астрономы все больше обеспокоены тем, как спутники будут влиять на еще большие и более дорогие телескопы.

К счастью, SpaceX работает над устранением этой критики, запуская спутники, в которых используются новые детали, которые блокируют свет от их наиболее отражающих поверхностей. Это, однако, не учитывает сотни спутников Starlink, уже находящихся на низкой околоземной орбите.

Напомним, ранее сообщалось, что комету NEOWISE засняли с борта МКС.