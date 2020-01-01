Марсианский метеорит отправят назад на Красную планету

Кусок метеорита отправят обратно с миссией Марс 2020.

На этой неделе маленький космический камень будет отправлен в космос на одном из самых странных межпланетных рейсов из когда-либо предпринятых. Крошечный кусочек марсианского базальта размером с монетку будет запущен на борту американского зонда в четверг и направлен на Красную планету во время семимесячного путешествия в его родной мир.

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Эта необычайная одиссея станет ключевой частью предстоящей экспедиции NASA на Марс 2020. Космические инженеры говорят, что камень, который был подарен Музеем естественной истории в Лондоне, будет использоваться для калибровки детекторов на борту робота-ровера Perseverance после того, как он приземлится и начнет поиск признаков жизни на планете.

"Когда вы включаете инструменты и начинаете настраивать их, прежде чем использовать их для исследований, вы калибруете их по материалам, которые будут похожи на неизвестные вещества, которые вы собираетесь изучать. Так что может быть лучше для изучения камней на Марсе, чем камень, возникший там?" - сказала профессор Кэролайн Смит, хранитель метеоритов в Музее естественной истории.

Ученые были уверены, что камень, который они возвращают на Марс, возник на планете, добавила Смит, который также является членом научной группы Mars 2020. "Крошечные пузырьки газа, попавшие внутрь этого метеорита, имеют точно такой же состав, что и атмосфера Марса, поэтому мы знаем, что наш камень прилетел оттуда".

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Считается, что марсианский метеорит был создан, когда астероид или комета упали на планету приблизительно 600 000 - 700 000 лет назад, распыляя обломки в космос. Один из этих обломков пронесся по Солнечной системе и в итоге рухнул на Землю. Этот метеорит - теперь известный как SAU 008 - был обнаружен в Омане в 1999 году и с тех пор находился в ведении Музея естественной истории.

Среди инструментов, установленных на ровере Perseverance, есть высокоточный лазер по имени Шерлок, который будет использоваться для расшифровки химического состава горных пород и определения того, могут ли они содержать органические материалы, которые указывают на то, что жизнь когда-то существовала - или все еще существует - на Марсе. Включение части SAU 008 предназначено, чтобы гарантировать, что это сделано с максимальной точностью.

"Кусок камня, который мы посылаем, был специально выбран, потому что это правильный материал с точки зрения химии, но также это очень жесткий камень", - добавила Смит. "Некоторые из марсианских метеоритов, которые у нас есть, очень хрупкие. Этот метеорит крепкий".

Как только Perseverance выберет самые перспективные камни, которые она сможет найти, их оставят в контейнерах на поверхности Марса. Затем они будут получены последующими миссиями роботов и отправлены на Землю для анализа.

Напомним, ранее сообщалось, что найдены новые доказательства великого потопа на Марсе.