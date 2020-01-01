Интересный факт дня: Туристы с лишним весом угрожают гондолам в Венеции

Венецианские гондольеры сократили вместимость своих лодок, обвиняя в этом растущий вес туристов.

Лимит на гондоле, которая предлагает классический тур по городским каналам, был уменьшен с шести до пяти человек, в то время как на гондоле "да парада", лодке, в основном используемые для пересечения Большого канала, число сократилось с 14 до 12.

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"Это правда, что по сравнению с 10 или 15 годами назад туристы весят немного больше", - сказал президент Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби. №В отличие от лифта, где есть сообщение №всего шесть человек или максимальный вес№, у нас нет весов для взвешивания людей, поэтому мы сократили количество пассажиров№.

Тяжелые грузы заставляют воду попадать в судно, сказал он, добавив, что еще одна причина изменений заключается в том, что гондола, например, типа ноло, предназначена для перевозки только пяти человек. "Таким образом, шестой человек в конечном итоге сидит в месте без подушки, поскольку лодка была сделана только для пяти".

Говоря с La Repubblica на эту тему, Рауль Роверато, президент ассоциации гондольеров-заменителей, сказал: "Туристы теперь имеют избыточный вес. И когда [лодка] полностью загружена, корпус тонет и вода входит. Продвигаться с более чем полтонны веса на борту опасно".

Эта мера была введена наряду с другой, позволяющей потомкам гондольеров получить заветную лицензию своего отца без необходимости сдавать теоретический экзамен, который следует за длительным изучением истории и иностранных языков. Их основное требование будет состоять в том, чтобы продемонстрировать, что они могут грести на гондоле и имеют четырехлетний опыт эксплуатации судна своей семьи.

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