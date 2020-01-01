Астрономы раскрыли тайну появления воды на Земле

Нужно благодарить астероиды.

Происхождение воды на Земле уже давно является спорным вопросом - вода образуется в ходе многих химических реакций, а также является основным компонентом комет. Так, исследователи часто спорят, какой из них является основным источником большей части воды на нашей планете.

Новое исследование показывает, что химические реакции внутри астероидов могли освободить воду, медленно покрывая Землю водой.

Обычно астрономы думали, что вода из космоса исходит от комет - по сути, грязных снежных комьев - из-за "ледяной линии" нашей Солнечной системы, где вода остается вечно замерзшей. Эта вода попадет в ловушку в водных силикатах, которые затем могут быть освобождены от ее каменистой матрицы.

Несколько недавних исследований поставили под сомнение идею о том, что кометы приносят большое количество воды на Землю, хотя метод доставки остался без ответа. Одна из проблем заключается в том, что водные силикаты, поступающие через кометы, доставили бы гораздо больше воды на планеты земного типа, чем то, что мы наблюдаем. Другая проблема, связанная с идеей кометной бомбардировки, заключается в том, что вода, которую мы видим на Земле, не имеет такого же химического состава, как вода в кометах.

Межзвездный аналог органического вещества, производящий капли воды и масла при повышении температуры нагрева. Scientific Reports

"В последнее время анализ некоторых изотопов кометы 67 P / Чурюмов-Герасименко показал, что вклад кометного льда в океаны Земли составляет менее 1%, что указывает на необходимость других кандидатов в качестве исходного материала для земных вод", - объяснили исследователи в журнале Scientific Reports.

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В то время как большинство исследователей рассматривали ледяные тела в солнечной системе в качестве источника планетарной воды, группа исследователей в Саппоро, Япония, обратила внимание на органический материал, который довольно распространен в нашем регионе Солнечной системы.

"До сих пор гораздо меньше внимания уделялось органическому веществу по сравнению со льдами и силикатами, даже несмотря на то, что в снежной линии их много", - заявил Акира Коучи, специалист по планетам из Университета Хоккайдо.

Исследователи собрали смесь воды, аммиака и окиси углерода, которую затем подвергли воздействию ультрафиолетового света, имитируя условия в космическом пространстве.

"Затем они постепенно нагревали аналог органического вещества от 24 до 400 ℃ в условиях давления в ячейке с алмазной наковальней. Образец был однородным до 100 ℃, но был разделен на две фазы при 200 ℃. Приблизительно при 350 ℃ образование капель воды стало очевидным, и размеры капель увеличились с ростом температуры. На 400 ℃, помимо капель воды, добывается мазут", - сообщают исследователи.

Это новое исследование показало, что при нагревании до высоких температур межзвездное органическое вещество выделяет как воду, так и масло. Это предполагает, что окончательное происхождение воды на Земле может быть внутри "линии снега", а не огромного количества комет, сталкивающихся с Землей.

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"Наши результаты показывают, что межзвездное органическое вещество внутри снежной линии является потенциальным источником воды на Земле. Более того, наблюдавшееся нами абиотическое образование нефти предлагает более обширные источники нефти для древней Земли, чем считалось ранее", - заявил Коучи.

Позднее в этом году японский космический корабль Hayabusa2 доставит образцы астероида Рюгу на Землю. Астрономы надеются, что анализ органического материала в этом образце поможет ответить на вопрос о происхождении воды на Земле.

Напомним, ранее сообщалось, что внеземное происхождение воды доказали при помощи пушки.