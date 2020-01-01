Люди покорили Америку на 15 тысяч лет раньше, чем считалось

Скорей всего между Аляской и Азией был сухопутный мост.

Человек, кажется, жил в Америке еще 33 000 лет назад - за 15 000 лет до самой широко принятой даты. Вывод подразумевает, что люди прибыли туда до пика последнего ледникового периода, и существует длинная американская предыстория, которую нам еще предстоит раскрыть.

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Первыми американскими поселенцами были, вероятно, Homo sapiens, но мы не можем исключать вымершие группы, такие как неандертальцы и денисовцы. Поселенцы, вероятно, вошли из северо-восточной Азии через сухопутный мост, соединяющий Азию и Аляску. Он был затоплен позже восходящими морями, когда ледниковые щиты таяли в конце последнего ледникового периода.

Большинство археологов признают, что люди были в Америке 18 000 лет назад. Теперь два исследования поддерживают идею, что люди пришли туда намного раньше.

Киприан Арделеан из Автономного университета Сакатекас в Мексике и его коллеги провели последнее десятилетие, раскапывая пещеру Chiquihuite в Сакатекасе. Они обнаружили почти 2000 каменных орудий, захороненных в отложениях в пещере, в том числе лезвия, наконечники и скребки. Никаких человеческих останков или ДНК обнаружено не было.

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Самым молодым образцам отложений не менее 12 200 лет, а самым старшим - 33 150 лет. Это говорит о том, что люди жили в Америке до важного события: последний ледниковый максимум - пик последнего оледенения. Между 26 500 и 19 000 лет назад ледяные щиты простирались на большей части Северной Америки. Считалось, что это делает условия слишком тяжелыми для людей, чтобы войти в Америку, но новые результаты предполагают, что люди уже присутствовали.

Во втором исследовании собраны достоверные датированные археологические памятники, чтобы отследить распространение людей по всей Северной Америке. Лорена Бесерра-Вальдивия из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии и Томас Хайам из Оксфордского университета, которые также входят в команду Арделеана, собрали даты из 42 мест в Северной Америке и северо-восточной Азии.

По словам Бесерра-Вальдивии, во время последнего ледникового максимума и сразу после него Северная Америка, по-видимому, была малонаселенной, где численность увеличилась около 14 700 лет назад, когда лед отступал.

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Эти два исследования предлагают “убедительные доказательства более раннего присутствия людей в Северной Америке, чем было полностью принято“, говорит Дебора Болник из Университета Коннектикута.

До сих пор широко распространено мнение, что только современные люди достигли Америки, поскольку такие группы, как неандертальцы, вымерли за тысячелетия до того, как считалось, что кто-то туда попал. Арделин говорит, что мы не должны больше этого предполагать. “Я не понимаю, почему другие виды не попали бы в Америку“, - говорит он.

Но Больник и Бесерра-Вальдивия оба говорят, что первыми американцами, скорее всего, были современные люди.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи нашли в Иерусалиме следы древней войны.