Впервые засняты несколько экзопланет возле своей звезды

Звезда похожа на наше Солнце.

По данным нового исследования, очень большой телескоп Европейской южной обсерватории (VLT) в Чили сфотографировал две гигантские планеты, вращающиеся вокруг TYC 8998-760-1, очень молодого аналога нашего собственного Солнца, которое находится на расстоянии около 300 световых лет от Земли.

"Это открытие представляет собой снимок среды, очень похожей на нашу Солнечную систему, но на гораздо более ранней стадии ее развития", - заявил ведущий автор исследования Александр Бон, доктор философии в Лейденском университете в Нидерландах.

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До этого исторического космического портрета только две многопланетные системы когда-либо были непосредственно запечатлены, и ни одна из них не имеет солнцеподобной звезды, говорят члены исследовательской группы. И фотографирование даже одной экзопланеты остается редким достижением.

"Несмотря на то, что астрономы косвенно обнаружили тысячи планет в нашей галактике, только небольшую часть этих экзопланет непосредственно видели", - говорится в том же заявлении соавтор исследования Мэтью Кенворти, доцент Лейденского университета.

Бон, Кенворти и их коллеги изучили звезду TYC 8998-760-1 с помощью инструмента VLT Spectro-Polarimetric Exconlanet Research, или для краткости SPHERE. SPHERE использует устройство под названием коронограф, чтобы блокировать ослепительный свет звезды, позволяя астрономам видеть и изучать орбитальные планеты, которые в противном случае были бы потеряны в ярком свете.

Недавно представленные изображения SPHERE выявили две планеты в системе, TYC 8998-760-1b и TYC 8998-760-1c. Астрономы уже знали о TYC 8998-760-1b - команда под руководством Бон объявила о своем открытии в конце прошлого года - но TYC 8998-760-1c - это новый мир.

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Две планеты огромные и отдаленные. TYC 8998-760-1b примерно в 14 раз массивнее Юпитера и вращается по орбите на среднем расстоянии 160 астрономических единиц (AU), а TYC 8998-760-1c в шесть раз выше Юпитера и находится на расстоянии около 320 AU от звезды-хозяина. (Один AU - это среднее расстояние от Земли до Солнца - около 150 миллионов километров. Для сравнения: Юпитер и Сатурн вращаются вокруг нашего Солнца всего на 5 AU и 10 AU соответственно.)

Неясно, образовались ли две планеты в TYC 8998-760-1 в их нынешних местах или как-то их вытеснили. По словам членов исследовательской группы, дальнейшие наблюдения, в том числе наблюдения, сделанные огромными будущими обсерваториями, такими как Европейский экстремально большой телескоп (ELT), могут помочь разгадать эту загадку.

Остальные вопросы касаются и системы TYC 8998-760-1. Например, есть ли у двух газовых гигантов соседи? Могут ли несколько скалистых планет вращаться относительно близко к звезде, как это происходит в нашей солнечной системе?

"Возможность того, что будущие приборы, такие как имеющиеся на ELT, смогут обнаружить даже планеты меньшей массы вокруг этой звезды, знаменует собой важную веху в понимании многопланетных систем, что может иметь последствия для истории нашей собственной солнечной системы", - сказал Бон.

Новое исследование было опубликовано 22 июля в журнале Astrophysical Journal Letters.

Напомним, ранее сообщалось, что ошибка позволила найти крупнейшее скопление экзопланет.