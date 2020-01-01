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Астрономы-любители впервые открыли экзопланету

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Открытие планеты должны еще подтвердить другие астрономы.
Экзопланета в представлении художника
Экзопланета в представлении художника
sci-news.com

Астрономы-любители из проекта “Охота на обитаемую экзопланету“, первой международной программы, координируемой астрономами-любителями для поиска потенциально обитаемых экзопланет, объявили об открытии нового кандидата на внесолнечную планету, вращающегося вокруг красного карлика Gliese 3470. Открытие было сделано с помощью телескопа на OKSky обсерватория в Кайова, Оклахома.

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Gliese 3470 - звезда типа M1.5, расположенная в 100 световых годах от Земли в созвездии Рака. Также известная как GJ 3470 или LP 424-4, звезда имеет примерно половину массы и размера Солнца.

Астрономы ранее обнаружили нептуноподобную экзопланету вокруг Gliese 3470.

Названный Gliese 3470b, он имеет массу в 13,9 раза больше массы Земли, радиус в 4,4 раза больше, чем у нашей планеты, и период обращения всего 3,3 дня. Радиус новой планеты Gliese 3470c в 9,2 раза больше радиуса Земли, что немного больше, чем у Сатурна. Он имеет период обращения 66 дней и находится в обитаемой зоне системы Gliese 3470.

“Если это подтвердится, Gliese 3470c станет первой экзопланетой, полностью открытой астрономами-любителями“, - сказал астроном обсерватории OKSky Филипп Скотт и его коллеги.

Исследователи обнаружили три транзита Gliese 3470c: первый 23 декабря 2019 года, второй 27 февраля 2020 года и третий 3 мая 2020 года.

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Они также обнаружили двенадцать других транзитов, которые могли принадлежать различным экзопланетам, но они не смогли оценить какой-либо орбитальный период.

“Наш кандидат на Gliese 3470c все еще должен быть подтвержден другими профессиональными обсерваториями, но разнообразие обнаруженных нами потенциальных транзитов предполагает высокую вероятность существования большего числа экзопланет в системе, кроме Gliese 3470b“, - сказали они.

Исследование было опубликована онлайн на сервере препринтов arXiv.org.

Напомним, ранее сообщалось, что школьник открыл экзопланету во время стажировки в NASA.

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Теги: астрономия, экзопланета
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