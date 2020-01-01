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Интересный факт дня: Белые медведи полностью исчезнут к 2100 году

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Изменения климата негативно скажутся на популяции медведей.
Полярные медведи могут исчезнуть
Полярные медведи могут исчезнуть
unsplash.com

Недавнее исследование предсказывает, что белые медведи могут полностью исчезнуть через 80 лет, поскольку изменение климата не дадут им выжить.

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Белые медведи, которых мы все полюбили, стали "детищем изменения климата", говорит доктор Питер Молнар из Университета Торонто. "Белые медведи уже сидят на вершине мира; если лед уйдет, им некуда идти".

Результаты исследования показывают возможные последствия потепления глобальных температур.

Ученые исследовали 13 субпопуляций белого медведя, которые составляют около 80% от общей популяции, рассчитав энергетические потребности медведей, чтобы определить, как они могут выжить во время голодания.

Они пришли к выводу, что медведи в конечном итоге умрут от голода, поскольку из-за прогнозов климатической модели безледных дней до 2100 года - если нынешние темпы потепления продолжатся - время, которое они будут вынуждены голодать, превысит то, на что они способны.

Продленный период голода будет означать, что медведь будет двигаться как можно меньше, чтобы удержать свою оставшуюся энергию; однако потеря морского льда из-за глобального потепления создаст еще больше проблем, требуя от них тратить больше энергии, тем самым влияя на их выживание.

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Даже прогнозы, описывающие будущее, в котором выбросы парниковых газов достигнут максимума к 2040 году, а затем начнут сокращаться, привели к тому, что многие из подгрупп были полностью уничтожены.

Исследование пришло к выводу, что, исходя из современных тенденций, белые медведи в 12 из 13 проанализированных субпопуляций не будут обычным явлением в течение 80 лет в Арктике из-за потепления в два раза быстрее, чем в целом по Земле, сообщают ученые в журнале "Изменение климата природы".

Стивен Амструп, который провел исследование и является главным научным сотрудником Polar Bears International, заявил: "Показывать, насколько неизбежна угроза для различных популяций белых медведей, - это еще одно напоминание о том, что мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить худшие из будущих проблем, с которыми сталкиваются мы все".

"Траектория, по которой мы сейчас движемся, не очень хорошая, но если общество соберется вместе, у нас будет время спасти белых медведей. И если мы это сделаем, это пойдет на пользу остальной жизни на Земле, включая нас самих".

Напомним, ранее мы узнали, что антарктический лед выделяет радиацию.

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Теги: интересные факты, полярные медведи
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