Интересный факт дня: Белые медведи полностью исчезнут к 2100 году

Изменения климата негативно скажутся на популяции медведей.

Недавнее исследование предсказывает, что белые медведи могут полностью исчезнуть через 80 лет, поскольку изменение климата не дадут им выжить.

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Белые медведи, которых мы все полюбили, стали "детищем изменения климата", говорит доктор Питер Молнар из Университета Торонто. "Белые медведи уже сидят на вершине мира; если лед уйдет, им некуда идти".

Результаты исследования показывают возможные последствия потепления глобальных температур.

Ученые исследовали 13 субпопуляций белого медведя, которые составляют около 80% от общей популяции, рассчитав энергетические потребности медведей, чтобы определить, как они могут выжить во время голодания.

Они пришли к выводу, что медведи в конечном итоге умрут от голода, поскольку из-за прогнозов климатической модели безледных дней до 2100 года - если нынешние темпы потепления продолжатся - время, которое они будут вынуждены голодать, превысит то, на что они способны.

Продленный период голода будет означать, что медведь будет двигаться как можно меньше, чтобы удержать свою оставшуюся энергию; однако потеря морского льда из-за глобального потепления создаст еще больше проблем, требуя от них тратить больше энергии, тем самым влияя на их выживание.

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Даже прогнозы, описывающие будущее, в котором выбросы парниковых газов достигнут максимума к 2040 году, а затем начнут сокращаться, привели к тому, что многие из подгрупп были полностью уничтожены.

Исследование пришло к выводу, что, исходя из современных тенденций, белые медведи в 12 из 13 проанализированных субпопуляций не будут обычным явлением в течение 80 лет в Арктике из-за потепления в два раза быстрее, чем в целом по Земле, сообщают ученые в журнале "Изменение климата природы".

Стивен Амструп, который провел исследование и является главным научным сотрудником Polar Bears International, заявил: "Показывать, насколько неизбежна угроза для различных популяций белых медведей, - это еще одно напоминание о том, что мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить худшие из будущих проблем, с которыми сталкиваются мы все".

"Траектория, по которой мы сейчас движемся, не очень хорошая, но если общество соберется вместе, у нас будет время спасти белых медведей. И если мы это сделаем, это пойдет на пользу остальной жизни на Земле, включая нас самих".

Напомним, ранее мы узнали, что антарктический лед выделяет радиацию.