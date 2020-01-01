Интересный факт дня: Порно вредит мужскому здоровью

Эректильную дисфункцию связали с просмотром порно.

Мужчины, которые смотрят много порно, подвергаются повышенному риску развития эректильной дисфункции во время секса с партнером, показывает новое исследование. Причину нашли в легком доступе к фильмам для взрослых, которые уменьшают чувствительность у мужчин, поэтому они не возбуждаются при вступлении в половую связь.

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В исследовании оценивали порно-привычки мужчин в Дании и Бельгии, и сравнил это с их сексуальными привычками.

Выяснилось, что более трети мужчин (35 процентов) предпочитают возбуждаться, наблюдая, как другие люди занимаются сексом на экране, чем сами.

Исследователи опросили 3267 мужчин старше 16 в Бельгии и Дании, чтобы они ответили на 118 вопросов о мастурбации, частоте просмотров порно и сексуальной активности.

Ведущий автор профессор Гюнтер де Вин сказал: "Была очень значимая связь между временем за просмотром порно и увеличивающейся трудности с эректильной функции с партнером".

Опросник также обнаружил, что 90 процентов мужчин переходят к самым эротическим частям взрослого фильма, когда находятся наедине с собой.

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Из опрошенных мужчин в среднем общее количество еженедельных просмотров порно достигало 70 минут. Профессор де Вин отмечает, что некоторые люди смотрят меньше, а некоторые "намного, намного больше". чем другие. Например, каждый пятый респондент (2,2 процента) смотрел более семи часов порно в неделю.

"Существует никаких сомнений в том, что порно влияет на секс", - добавляет он. "Только 65 процентов мужчин считают секс с партнером более захватывающим, чем просмотр порно".

"Кроме того, 20 процентов считают, что им необходимо смотреть более экстремальное порно, чтобы получить тот же уровень возбуждения, как раньше. Мы считаем, что проблемы эректильной дисфункции, связанные с порно, проистекает из-за этого недостатка возбуждения", - добавляет автор.

Исследование, представленное на виртуальном конгрессе Европейской ассоциации урологов, показало, что почти каждый четвертый (23 процента) лиц моложе 35 лет имел некоторую степень эректильной дисфункции.

Исследователи говорят, что эта цифра оказалась выше, чем они ожидали.

Отдельное исследование 2016 года показало, что в возрасте до 40 лет среднее количество мужчин, борющихся с эректильной дисфункцией, составляет около 14 процентов.

Напомним, ранее мы узнали, что дети массово подсели на онлайн-порно.