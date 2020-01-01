Проблемой дальних космических полетов может стать язык

Переселенцы на другие планеты могут утратить связь с меняющимися языком на Земле.

У первых людей, которые будут колонизировать мир за пределами нашей Солнечной системы, могут возникнуть проблемы с описанием их нового дома для людей на Земле.

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Ближайшая после Солнца к Земле звезда, Проксима Центавра, находится на расстоянии 4,2 световых года от нас - настолько далеко, что потребуется десятки тысяч лет, чтобы добраться туда, используя современные технологии. И большинство звезд, конечно, намного дальше, чем эта; наша галактика Млечный Путь имеет ширину около 100 000 световых лет.

Таким образом, за исключением огромного прорыва - разработки, например, двигателей материи-антивещества, или мастерства в путешествии в червоточину - любая межзвездная миссия с экипажем будет делом нескольких поколений.

Недавнее исследование утверждает, что неудобная длина межзвездных путешествий с экипажем может иметь большое значение для связи, отмечая податливость языка.

"Современным носителям английского языка очень сложно разобрать Джефри Чосера (автора Кентерберийских рассказов)", - написали лингвисты Эндрю МакКензи и Джеффри Пунске из Канзасского университета и Университета Южного Иллинойса, соответственно, в исследовании, которое было опубликовано в апреле в журнале Acta Futura.

"Если читать вслух, мало кто поймет его язык", - написали ученые. "Даже Шекспир в 1600 году не смог бы услышать его, не изучив другой язык - и диалект Шекспира также сильно отличается от современного".

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Лингвистическая дивергенция может быть еще более драматичной для межзвездных путешественников, учитывая, что они будут физически изолированы от своего домашнего мира и, скорее всего, будут общаться с ним лишь скупо. В конце концов, вы не можете вести разговор с кем-то на расстоянии 10 световых лет. Это займет 10 лет для вашего "Как дела?" чтобы добраться туда, и еще одно десятилетие, чтобы получить ответ.

"Если вы находитесь на этом судне в течение 10 поколений, появятся новые концепции, возникнут новые социальные проблемы, и люди найдут способы поговорить о них, и они станут словарным запасом для корабля", - сказал Маккензи в своем заявлении.

"Люди на Земле могут никогда не узнать об этих словах, если только у них нет причин говорить об этом", - сказал Маккензи. "И чем дальше, тем меньше ты будешь разговаривать с людьми с Земли. Проходят поколения, и на самом деле нет никого, кто мог бы поговорить с тобой из дома. И ты не особо хочешь им сказать, потому что они будут только узнайте годы спустя, и тогда вы услышите от них через много лет ".

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В результате колонисты и жители Земли, возможно, должны будут общаться на "сохранившейся" версии английского (или китайского, или русского, или любого другого выбранного языка), считают лингвисты.

"Такое сохранение может рассматриваться как аналог сохранения и использования неактивных языков в литургических или других религиозных ситуациях, таких как использование латыни католической церковью, библейский иврит в еврейских традициях, классический арабский язык в исламе или санскрит в религиях Индии", - написали исследователи.

По словам Маккензи и Пунске, еще слишком рано разрабатывать подробную стратегию борьбы с межзвездной языковой дивергенцией. Но они подчеркнули, что члены межзвездной команды должны быть осведомлены о потенциальной проблеме и пройти обширную лингвистическую подготовку перед запуском, чтобы помочь предотвратить ее худшие последствия.

"Потребуется информированная лингвистическая политика на борту, которую можно поддерживать, не возвращаясь к наземным нормативам", - написали лингвисты в исследовании. "Не говоря уже о том, что путешествие обеспечило бы значительный естественный эксперимент для лингвистической науки, если бы члены экипажа могли его проводить. Металингвистическое понимание не только решительно помогло бы миссии, но и добавило бы к ее научной ценности".

Напомним, ранее ученые назвали смертельную опасность полетов в космос.