Интересный факт дня: Смертельный паразит захватывает человеческие клетки

Токсоплазмозом заражена треть населения Земли.

Не дайте себя одурачить яркими и красивыми цветами это безобидной, на первый взгляд, формы. Это красно-пурпурное существо на самом деле является опасным паразитом, контролирующим клетку-хозяина, которая перемещается по телу, заражая важные органы, включая мозг.

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Исследователи из Медицинской школы Университета Индианы сделали это тревожное открытие, и их исследование было опубликовано в журнале mBio.

Мысль о паразитах заставляет покрываться гусиной кожей большинство людей. Это отвратительные маленькие существа, которые могут в конечном итоге сделать вашу жизнь невыносимой. Команда из Университета Индианы обнаружила больше информации об особо опасном паразите, и это заставит вас ужаснуться.

Но хорошая новость заключается в том, что, получив больше информации об этом паразите, команда открыла двери для разработки новых лекарств для лечения.

Как объяснил Леонардо Аугусто, ведущий автор исследования и постдокторант в Университете Индианы, "паразит, по сути, захватывает клетки, используя их в качестве транспортных средств для проникновения в различные системы органов, включая мозг".

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"Это похоже на то, что паразит берет управление своей клеткой-хозяином и использует ее для распространения по всему телу".

Паразит Toxoplasma gondii заражает около трети населения мира. Типичный способ заражения - через фекалии кошки. У некоторых людей паразит может вызвать опасные для жизни проблемы, когда он проникает в мозг. Попадая в мозг, паразит остается в виде скрытой кисты и сидит там, ожидая реактивации, как только иммунная система немного ослабнет.

"Одной из ключевых проблем в борьбе с такой инфекцией, как токсоплазм, является контроль ее распространения на другие части тела", - сказал Аугусто. "При попадании в организм паразита он попадает в иммунные клетки и заставляет их двигаться - поведение, называемое гипермиграционной активностью. Как эти паразиты приводят к тому, что зараженные клетки начинают мигрировать, в значительной степени неизвестно".

Предстоящая работа состоит в том, чтобы найти лечение против распространения такого паразита.

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